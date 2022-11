Congo-Kinshasa: Marcel Ngoyi préoccupé par la situation des enfants congolais dans les zones de guerre à l'Est

Invité de l'émission " retour sur l'actualité de la semaine " à la radio okapi, une émission qui passe en revue l'actualité de la semaine en RDC, Marcel NgoyiNgoyiKyengi, Editeur et fondateur du journal La Prospérité a fait des analyses émouvantes et plaidé sur la situation préoccupante des enfants congolais dans les zones de guerre à l'est de la République démocratique du Congo.

D'entrée de jeu, l'émission a commencé par les statistiques des enfants non scolarisés dans le monde à l'occasion de la journée internationale des droits de l'enfant qui est célébrée le 20 novembre de chaque année. Les statistiques montrent que deux-cent quarante-quatre billions d'enfants (6 à 18 ans n'ont pas étudié en 2022), plus de 40%, soit neuf cent quatre-vingt millions de ces enfants non scolarisés vivent en Afrique subsaharienne, notamment 5,5 millions en République Démocratique du Congo.

En effet, à travers ces chiffres étonnant, le patron de La Prospérité décrit cette situation comme une situation macabre. Aussi, en sa qualité de père de famille, Marcel Ngoyi a montré sa plus grande inquiétude sur la situation des enfants congolais qui sont dans des zones de conflit dans l'est de la République démocratique du Congo."Une situation très triste ; vous savez que les guerres auxquelles le Congo est confronté dans l'est oblige les populations à se déplacer et ces populations ont des enfants derrière eux, des enfants qu'ils transportent en bandoulière. Si vous regardez aujourd'hui ces populations sont livrées aux morsures de serpents et de mollusques, elles sont obligées de consommer l'eau des cruches et surmontent les montagnes de Kivu, nous pensons que la situation est dramatique", insiste-t-il.

Selon l'Editeur du quotidien La Prospérité, les groupes armés qui agressent la RDC, d'une manière ou d'une autre, étant donné qu'ils sont dirigés par des humains, ces rebelles doivent à un moment comprendre que la situation de l'enfant ne doit pas être sur l'autel des intérêts égoïstes, l'homme de Mont Fleury considère que, ce que les enfants subissent dans les zones de guerre, est une situation préoccupante autant que les femmes et les personnes vulnérables."Il faudra que dans ce qui se passe dans ce drame, que nous ne puissions pas oublier que l'enfant c'est le devenir de la nation, et qu'il faudra que demain ces enfants soit protégés, la situation telle qu'elle est donnée, elle me fait penser à beaucoup de choses, des sacrifices que nous endurons que mêmes les générations à venir vont continuer à endurer tant qu'on n'aura pas conjuré cette crise protéiforme qui continue à détruire et endeuillé le pays continuellement", fait-il observer.

Depuis plusieurs années, la République démocratique du Congo fait face à plusieurs rebellions. Ces guerres n'ont apporté que la perte humaine, particulièrement les enfants qui sont victimes de plus en plus. Par ces conflits, les enfants sont mal nourris, non scolarisés, séparés de leurs parents, touchés par toutes sortes de maladies.