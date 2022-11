Togo: Une moto et des bourses d'étude remportées

L'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) facilite aux étudiants le paiement de leurs frais de scolarité à travers l'octroi de bourses d'études ceci par le truchement de jeux tombola.

Initié depuis sa création, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) organise chaque année, une série de jeux tombola permettant aux apprenants régulièrement inscrits d'alléger le paiement de leurs frais scolaires. Une manière d'apporter sa touche singulière à l'inclusion de l'enseignement supérieur privé à tous. C'est la concrétisation de la politique de l'ESA admettant de fréquenter à Zéro franc qui a eu lieu à travers une soirée récréative.

Cette année, ESA n'a pas dérobé à la règle. Après deux ans de trêve pour des raisons liées au COVID-19, ESA renoue avec les soirées socio-culturelles. Ainsi, des bourses d'études et des téléphones portables ont été raflés par les étudiants depuis le mois d'Août dernier par tirage aux sorts. L'apothéose s'est tenue ce vendredi 25 Novembre 2022 sur l'esplanade de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA), site d'Agoè par une soirée récréative organisée par le Fondateur Directeur Général Dr Charles BIRREGAH.

Ils étaient plus de mille étudiants à participer à cette soirée riche en couleurs, en chansons et animations. Des prestations en live d'artistes gospel et des jeunes étudiants talentueux de l'ESA ont meublé ladite soirée. Le point d'orgue de cet évènement était le méga jeu tirage aux sorts qui a permis à ASSENIM Méhomba Vénance, étudiant en 3ème année de Licence option Sécurité Informatique-Cybersécurité et Cybercriminalité, de remporter la moto offerte par le Fondateur Directeur Général de l'ESA, Dr Charles BIRREGAH.

Des bourses d'études allant de 10% à 100% ont été également gagnées par plusieurs étudiants lors de la soirée.

Le Fondateur Directeur Général de l'ESA a exprimé dans son intervention son satisfecit pour la mobilisation des étudiants autour d'un tel évènement, marquant ainsi l'importance qu'ils y accordent. Il a par ailleurs, informé les étudiants de sa décoration au rang d'Officier International des Palmes Académiques du CAMES le 16 Novembre dernier à Abidjan, la participation de l'ESA à la 3ème Edition des Olympiades Universitaires du CAMES le 18 Novembre 2022 à Abidjan qui a valu le Trophée de l'Excellence à l'ESA pour sa mobilisation exceptionnelle, l'adhésion de l'ESA à l'Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) comme Membre Titulaire lui permettant de participer à l'Assemblée Générale de l'AUF, avec voix délibérative et en tant que membre universitaire les diplômes de l'ESA ont désormais le même niveau supérieur que les diplômes Européens et Américains, et enfin de la Certification ISO 21001 version 2018 obtenue par l'ESA qui lui sera remis officiellement le 06 Décembre prochain.

Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec d'autres lots à gagner toujours dans l'esprit d'offrir une formation inclusive aux étudiants.