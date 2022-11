Togo: Pas de quartier pour l'extrémisme violent dans le canton de Togblékopé

C'est ce à quoi s'attèle le consortium Centre Afrika OBOTA-Citoyen Sans Frontière, à travers un atelier de formation ouvert ce Mardi à l'ancien FOPADESC dans Agoè-Nyivé 4.

Inscrit dans l'optique des activités du Projet Réduire l'extrémisme violent par le renforcement de la participation citoyenne des jeunes au niveau local / Projet " Rêve Citoyen ", cet atelier porte sur le processus de prise de décision au niveau local.

Au cours des travaux qui réunissent pour deux jours, des élus locaux et présidents de commissions permanentes et des marchés publics, président du Conseil national de la jeunesse, des responsables d'associations, des chefs traditionnels de la commune et autres acteurs intervenant dans le domaine de la citoyenneté, il est question pour les participants de se familiariser avec les Concepts clés liés à la prise de décision au niveau local / Exemple de décision impopulaire dans le milieu, Les étapes du processus de prise de décision au niveau local (Cas et expérience de prise de décision communale par l'administration communale), Les outils de prise de décision au niveau local et La Concertation communale.

Il est attendu au terme des travaux l'élaboration d'une feuille de route pour la mise en place d'un cadre de concertation communale.

Représentant le Maire principal de la commune d'Agoè-Nyivé 4 (Togblékopé), l'adjoint au Maire, Mesoka Mefeinoyou Samo, a fait constater que ces assises du consortium Centre Afrika OBOTA-Citoyen Sans Frontière viennent " davantage renforcer les efforts du gouvernement en matière de lutte contre l'extrémisme violent, le renforcement de la participation citoyenne des jeunes au niveau local ".

Espère-t-il qu'elles permettent " à la jeunesse, aux personnes âgées, bref à toute la population de se familiariser avec les concepts de paix, de non-violence, pour un vivre ensemble harmonieux ". Une invite est donc lancée solennellement aux jeunes, aux femmes à prendre en compte cet engagement afin de construire une communauté sans violence où règnent la quiétude et la cohésion sociale ".

A la suite de l'élu local, le représentant du président du consortium, organisateur de l'atelier, Longha Kalao Samba, a expliqué que le projet " Rêve Citoyen " vient " contribuer à réduire le risque de violence extrémiste en augmentant la participation publique politique des jeunes et en favorisant le dialogue communautaire, la transparence et la responsabilité des élus locaux ".

Et justifie-t-il le bien fondé de cet atelier par " les évènements de ces dernières années qui ont donné l'impression de vivre dans un pays de moins en moins sûre, dû à la montée de l'extrémisme violent. Plusieurs évènements nous ont en effet meurtri les cœurs nécessitant que nous revisitions nos habitudes pour y faire face ". Ensuite, reconnait-il, qu'il s'agit là d'une " tâche à coup sûr ardue, mais qui grâce aux efforts du gouvernement togolais et à l'appui de certains partenaires, semble réalisable ".

Les travaux de cet atelier qui prennent fin ce 30 Novembre 2022, ont été rendus possibles grâce au soutien de l'Ambassade des Etats-Unis au Togo.

Pour rappel, le Consortium œuvre pour la paix, la démocratie et le développement local. Il a pris sur lui l'initiative de ne pas rester en marge de l'action dans cette situation malheureuse que traverse le Togo. Par ce projet, il compte appuyer les efforts du gouvernement en travaillant avec les élus locaux et les jeunes de 9 communes pour consolider la paix et la cohésion sociale à travers une meilleure participation et contribution citoyenne des jeunes.