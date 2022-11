Togo: Les responsables des coopératives du secteur agricole se mettent à niveau

Le triple fardeau des maladies transmissibles, non-transmissibles et socio-comportementales est réel en Afrique, plus encore au Togo. Ce fardeau vient s'ajouter à l'analphabétisme, la pauvreté, le sous- développement et ensemble, ils plombent toutes activités économiques et de développement.

Pour "Promouvoir les stratégies de la santé préventive pour l'atteinte de l'objectif commun " d'un état de complet bien-être physique, mental et social pour tous ", l'ONG SADD, inscrite plus que jamais dans une dynamique d'accompagnement des acteurs du secteur agricole au Togo a réuni le 19 Novembre dernier à Atakpamé, en atelier de formation, les responsables des coopératives (SYNATRAT, MUSARTO... ) de ce secteur.

Dans une première partie, il a été question pour les séminaristes sous la gouverne des spécialistes du domaine de la santé au travail d'appréhender " Le concept de santé selon l'OMS " (le rôle de la santé, les types de santé, la santé préventive, les 3 types de prévention et Objectif, les trois niveaux de prévention et les meilleures façons de protéger sa santé), " Les problèmes de santé publique " (bref aperçu de l'état des lieux, l'objectif de la santé publique, les avantages de la santé publique, et le but de la santé publique) et " Les problèmes de santé communautaire ", (bref aperçu de l'état des lieux, l'objectif de la santé communautaire, les avantages de la santé communautaire et le but de la santé communautaire).

Au terme de ces travaux, les attentes de l'organisation sont de voir les acteurs ciblés faire montre d'une maitrise du " concept et les contours de la santé, de la santé publique, de la santé communautaire ", une appropriation de l' " aperçu de l'état des lieux de la santé publique et de la santé communautaire au Togo ", un outillage pour mieux assurer " le rôle des pairs éducateurs et agents sensibilisateurs de la santé préventive dans leurs communautés ", une contribution " aux progrès économique et social des communautés à la base dans les milieux paysans ou ruraux via les mesures préventives de protection de la santé " et enfin " la bonne santé des populations des communautés ciblées et la durabilité de leurs initiatives coopérativismes, mutualistes et d'assurance maladie sont garanties ".

Pour information, il est à noter que " malgré ce contexte très sombre du continent, le Togo est le premier pays au monde à être validé par l'OMS pour avoir éliminé quatre maladies tropicales négligées : la filariose lymphatique (plus connue sous le nom d'éléphantiasis), la trypanosomiase humaine africaine (ou maladie du sommeil), le trachome (une infection de l'œil qui peut provoquer une cécité irréversible) et le ver de Guinée et titré Chef de file dans la Région pour les alternatives innovantes de riposte aux problèmes de santé. L'espoir est donc permis pour que des citoyens se mobilisent pour apporter leur pierre à la construction d'alternatives pour garantir un meilleur état de santé aux populations paysannes et des milieux ruraux ", informe l'organisation.

Et de poursuivre, qu' " au regard de ce qui précède, la nécessité d'informer, d'éduquer, de sensibiliser pour prévenir les maladies nous semble important et déterminant pour relever les multiples défis et obstacles afin de pouvoir atteindre l'idéal d'un état de complet bien-être physique, mental et social pour tous, souhaité et rêvé par tous.

C'est la raison d'être de ce séminaire atelier de renforcement de capacités des responsables des coopératives et groupements du secteur agricole à être capables de jouer le rôle de pairs éducateurs et agents sensibilisateurs dans leurs communautés afin de contribuer de manière importante aux progrès économique et social, puisque les populations en bonne santé vivent plus longtemps, sont plus productives et épargnent plus et garantir la longévité des mouvements mutualistes et la durabilité de leurs initiatives d'assurance maladie dans les communautés hôtes ".

Cette formation a été rendue possible grâce au soutien incommensurable de WSM (We Social Movement).