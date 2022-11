Afrique: Sommet Etats-Unis /Afrique - Quatre pays africains déclarés "persona non grata" par Washington

Les États-Unis d'Amérique accueilleront quarante-neuf chefs d'État africains et l'envoyé de l'Union africaine à Washington pour un sommet, du 13 au 15 décembre.

Washington voit dans le sommet avec l'Afrique une opportunité de renforcer les liens avec ce continent. Cependant, quatre pays n'ont pas été conviés, notamment le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée, mais des organisations de la société civile de ces pays seront présentes. Le sommet démarrera avec un avantage, après que la version Russie-Afrique ne s'est pas concrétisée. Les États-Unis et la Russie se considérant comme des rivaux dans leur approche de l'Afrique et la guerre en Ukraine a rendu l'environnement plus tendu.

Pour l'assistant spécial du président et conseiller principal du Conseil de sécurité nationale pour le sommet des dirigeants États-Unis-Afrique, Dana Banks, " ce sommet reflète la stratégie américaine envers l'Afrique subsaharienne, qui met vraiment l'accent sur l'importance cruciale de la région pour relever les défis déterminants de cette époque.

Les habitudes de vote de l'Afrique à l'Assemblée générale des Nations unies sur la guerre en Ukraine sont un indicateur des intérêts du continent ". Selon Washington, c'était un signal d'alarme car le continent n'avait pas condamné la Russie. En tant que tel, le sommet considérerait que " l'Afrique est un acteur géopolitique clé, qui façonne notre présent et façonnera notre avenir ", a-t-elle souligné.

Les États-Unis chercheraient à " s'engager d'une manière mutuellement respectueuse et qui met vraiment en évidence et renforce nos priorités communes ", a expliqué Dana Banks. Le Mali, le Burkina Faso, le Soudan et la Guinée purgent des suspensions en raison du transfert illégal de pouvoir par des coups d'État. Le Zimbabwe, qui a été snobé l'année dernière, a été invité au sommet, mais le président Emmerson Mnangagwa ne peut pas y assister, en raison de restrictions de voyage. Il sera remplacé par le ministre des Affaires étrangères, Fredrick Shava, ancien envoyé de l'ONU à Washington.