Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 30 Novembre 2022

Guinée : Procès du 28 Septembre 2009 - Les accusations de Claude Pivi contre «Toumba»

Nous sommes au vingt-cinquième jour d'audience dans le procès du massacre du stade de Conakry. Plus de 150 personnes avaient été tuées le 28 septembre 2009 et les jours suivants lors de la répression d'un rassemblement de l'opposition. Depuis la semaine dernière, c'est Claude Pivi qui est à la barre. L'ancien ministre chargé de la Sécurité présidentielle a livré sa version de la tragédie.

Il accuse Aboubacar Diakité, dit « Toumba », d'avoir été au stade. Lors de sa comparution, le colonel, vétéran des guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone, charge l'ancien aide de camp du chef de la junte. « Pourquoi vous n'avez pas arrêté Marcel, pourquoi vous n'avez pas arrêté "Toumba" ? ». C'est le procureur qui s'adresse à lui. (Source : Rfi)

Sénégal : Coupe du Monde - Héroïques ; les lions de la Teranga

Les Lions ont battu deux buts à un la Tri, ce mardi au Khalifa International Stadium de Doha, lors de la « finale » du groupe A de la compétition. Pour cette édition organisée par le Qatar, il fallait absolument l'emporter afin d'avoir son destin en main. Jugé frileux par une partie de l'opinion sénégalaise, le sélectionneur Aliou Cissé opère trois changements dans son onze en misant sur des joueurs à l'aise avec le ballon : Pathé Ciss et Pape Guèye au milieu, mais aussi Iliman Ndiaye en attaque. Le résultat sur le terrain est à la hauteur des attentes. ( Source : Apa)

Burkina Faso : Lutte contre le terrorisme - Des acteurs de l'économie donnent leur sang

Le conseil national de l'économie informelle a procédé au lancement d'un plan d'actions de lutte contre le VIH/Sida auprès des travailleurs du secteur informel de la région du Centre. A cet effet, un don de sang a été organisé le mardi 29 novembre 2022 à Ouagadougou pour soutenir la lutte contre le terrorisme. Le Conseil national de l'économie informelle en collaboration avec Secrétariat permanent du conseil national de lutte contre le sida a procédé au lancement d'un plan d'action de lutte le contre cette maladie.( Source : Burkina 24)

Mali : Gestion de la Transition - Goodluck Jonathan de retour à Bamako

Arrivé mardi 29 novembre à Bamako, Goodluck Jonathan a rencontré le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, peu après les membres du gouvernement. Le médiateur de la Cédéao, l'ancien président du Nigéria Goodluck Jonathan, en visite à Bamako pour faire le point avant le sommet du 4 décembre à Abuja (Source : abamako.com)

Côte d'Ivoire : Système éducatif - L'Etat ivoirien vise le quantum horaire

Le gouvernement ivoirien appelle le personnel enseignant au respect du volume horaire annuel requis afin de garantir un système éducatif performant et de qualité. Le ministre de l'Education nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, a invité le mardi 29 novembre 2022, le personnel enseignant au respect du quantum horaire établi, lors d'une remise de matériels au Syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire (SYNEPPCI).

Mme Mariatou Koné qui a procédé à son Cabinet, à la remise de matériels et de numéraire au Syndicat national de l'enseignement primaire public de Côte d'Ivoire (SYNEPPCI), a également appelé le corps enseignant à inscrire l'école ivoirienne dans la dynamique de revalorisation de l'offre éducative. (Source : Apa)

Cameroun : Crowdfunding - La start-up Ejara lève 5 milliards de F

Cette levée de fonds de 8 millions de dollars va davantage servir au développement de cette start-up de la finance électronique.La fintech camerounaise Ejara, qui permet l'achat de crypto-monnaies et d'économiser via des portefeuilles décentralisés, a levé 8 millions de dollars en investissement de série A, portant à 10 millions de dollars le total des fonds levés par la startup en moins de 18 mois.L'opération est codirigée par la société de capital-risque londonienne Anthemis qui a également dirigé le cycle de démarrage de 2 millions de dollars de la fintech annoncé en octobre dernier.( Source : journal du Cameroun)

Tchad : Gouvernance de SIMATRAC - Le torchon brule entre le Pca et le Dg

Selon Journal du Tchad, un mauvais vent souffle à Société industrielle des matériels agricoles et assemblage des Tracteurs (SIMATRAC) depuis quelques jours. Le Pca et le Dg de l'institution sont à couteaux tirés. D'après les documents qui ont futé, tout commence le 24 novembre 2022. Le président du Conseil d'administration de la SIMATRAC, Abdoulaye Affadine Abdrassoul, convoque une réunion de travail avec tous les directeurs et chefs de service, pour le vendredi 25 Novembre.

Gabon : Diplomatie - Plusieurs diplomates rappelés par le conseil des ministres

Le gouvernement réuni en conseil des ministres hier lundi 28 novembre 2022, a décidé de rappeler les ambassadeurs envoyés dans plusieurs pays. Après avoir délibéré de nombreux points lors du conseil des ministres qui a eu lieu le lundi 28 novembre 2022, le conseil des ministres a décidé de rappeler plusieurs personnels diplomatiques de plusieurs ambassades. (Source : journal du Gabon)

Congo Brazza : Lutte contre la corruption - Sassou-Nguesso y met un point d'honneur

Le chef de l'Etat a exhorté à la lutte contre la corruption lundi 28 novembre, à l'occasion du 64e anniversaire de la proclamation de la République. Le Congo a célébré le 64e anniversaire de la proclamation de la République. Dans son message devant le Parlement réuni en Congrès, a exhorté la justice à intensifier la lutte contre la corruption, en vue de rassurer les investisseurs étrangers.

« J'exhorte la justice à un réel réajustement des comportements, des attitudes et des pratiques des personnels en charge de dire le droit au nom du peuple congolais. L'intensification de la lutte contre la corruption, la fraude et la concussion à travers la consolidation de la bonne gouvernance au sein de l'appareil étatique en général et judiciaire en particulier, reste l'un des leviers majeurs de notre action pour assurer nos partenaires », a-t-il déclaré. (Source : journal de Brazza)