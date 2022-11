Afrique de l'Ouest: Représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel - " Nous sommes un partenaire très fort et le principal du Burkina "

Le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel, Emanuela Claudia Del Re a organisé une conférence de presse le mardi 29 novembre 2022 à Ouagadougou. L'objectif est de faire le point de sa visite et d'échanger avec les hommes des médias sur l'appui de l'Union européenne sur les chantiers futurs.

En séjour du 27 au 29 novembre 2022, le représentant spécial de l'Union européenne pour le Sahel a été reçu par les premières autorités de la Transition. C'est ainsi qu'elle était face à la presse pour décliner l'objet de cette deuxième visite en l'espace de huit mois. Au cours des échanges avec les hommes de médias, Emanuela Claudia Del Re a tout d'abord indiqué que celle-ci entre dans le cadre des relations de partenariat entre l'Union européenne et le pays des hommes intègres.

D'emblée, elle a signifié qu'à ce moment historique du Burkina, il est important d'avoir des partenaires qui vous sont fiables et loyaux et qui sont aux côtés des populations depuis longtemps. Selon elle, l'Union européenne reste le principal partenaire. " Nous sommes un partenaire très fort et le principal du Burkina Faso, C'est pour cela que je suis venue pour apporter notre volonté de rester aux côtés des populations afin d'accompagner le Burkina et de continuer à améliorer notre partenariat sur la base d'un appui financier de tous nos projets de développement qui ne sont certes pas tous réalisables à cause de l'insécurité ", a confié le représentant spécial de l'UE au Sahel.

Concernant l'aide humanitaire, elle indique que c'est la principale priorité de l'Union européenne. Pour ce faire, elle a eu des échanges francs avec le Président du Burkina et de son Premier ministre sur plusieurs domaines. Le chef de l'Etat s'est montré très coopératif et compréhensif. " Je suis vraiment contente d'avoir rencontré le président. Nous avons eu un long échange et nous avons abordé beaucoup de choses. Nous avons partagé notre vision autour de certains points. J'ai noté que le Président est préoccupé par ce qui sera fait pour changer la situation du Burkina Faso.

Il est très conscient de l'importance du partenariat et il a confirmé que son pays va rester avec l'UE ", a ajouté Emanuela Claudia Del Re. La représentante a précisé que pour 2021-2027, l'Union européenne va injecter plus de 384 millions d'euros dans des projets différents et 50 millions ont été déjà déboursés dans l'humanitaire pour l'aide aux personnes déplacées et la lutte pour l'insécurité. Pour le saccage des infrastructures françaises, elle a affirmé que la violence n'est pas tolérée qu'il faut que le Burkina sécurise les représentations présentes sur son territoire. Ainsi, il a invité les autorités à travailler à éviter ces genres d'incidents.

Abordant la question sécuritaire, Emanuela Claudia Del Re a affirmé qu'elle a effectué un déplacement dans le Centre-Nord et sait la situation sécuritaire critique mais qu'elle est surmontable. Elle a également précisé que son institution ne souhaite pas que les pays du Sahel s'engagent avec les mercenaires russes. Cependant dit-elle, les Etats doivent faire la différence entre l'Etat russe et le groupe Wagner.