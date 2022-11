Cote d'Ivoire: Industrie : Normes et certification - Les entreprises encouragées à les intégrer dans leur système de production.

Le directeur général de Côte d'Ivoire Normalisation (Codinorm), Constant Boka, a invité, le mardi 29 novembre 2022 à Abidjan-Plateau, les entreprises en Côte d'Ivoire à intégrer les normes dans leur système de production et à mettre sur le marché des produits certifiés.

Il s'exprimait à l'occasion de la tribune d'échanges « Tout savoir sur » du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (Cicg).

« Nous vous encourageons vivement à vous référer aux normes en Côte d'Ivoire et à mettre sur le marché des produits certifiés. La certification est le gage du succès du développement de votre entreprise », a déclaré Constant Boka à l'endroit des entreprises.

Le directeur général de Codinorm a rappelé que par décret N°2016-1152 du 28 décembre 2016, l'État a rendu obligatoire la Certification de 15 familles de produits de grande consommation, dont l'alimentaire, le cosmétique, les matériaux de bâtiment, les appareils électrodomestiques, afin d'assurer la santé et la sécurité des consommateurs.

Par conséquent, Constant Boka a souligné que les produits non certifiés par Codinorm sont interdits sur le marché. « Tous les fabricants et importateurs de ces produits concernés doivent détenir un certificat de conformité aux normes délivré par Codinorm avant la mise en marché », a-t-il dit. Et d'insister : « Dans les marchés publics de Côte d'Ivoire, la certification est une exigence ».

Il a présenté les avantages de l'utilisation des normes. Il s'agit entre autres, de la facilitation du commerce et de l'accès aux marchés par les Pme dans le cadre des accords de libre-échange (Zlecaf, Ape, Agoa, …). Il a indiqué que les normes assurent la qualité des produits mis en marché et participent ainsi à la protection du consommateur. Elles assurent également la compétitivité des entreprises et la diffusion de technologies innovantes et durables. Il a par ailleurs, encouragé les consommateurs à s'orienter vers les produits certifiés. À l'en croire, ce sont environ 250 entreprises qui sont certifiées à ce jour par Codinorm.