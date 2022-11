Afrique: 3ème édition du Forum International des Entreprises Francophones - Anne Marie Konan-Payne partage ses expériences

Dernère publication 29/11/2022 à 23:44 min

La 3ème édition du Forum International des Entreprises Francophones (Fief) organisé par le Groupement du Patronat Francophone s'est tenue le mercredi 16 novembre 2022 à Dakar, au Sénégal.

Invitée par le Groupement du Patronat Francophone (Gpe), Anne Marie Konan-Payne, directrice du Programme Cadres Dirigeants de la Côte d'Ivoire a participé au Panel sur le Thème : " Formation des jeunes: objectif avenir Afrique".

Dans son intervention, Konan Payne a insisté sur le défi que constitue la formation des jeunes dans le pilotage de la performance des politiques publiques en Afrique, mais aussi la nécessité de créer des liens entre les cadres dirigeants en exercice et la mise en trajectoire des jeunes. " Créer des passerelles entre les jeunes en formation et les cadres dirigeants en fonction tant au niveau du secteur public que privé constituerait une approche dynamique pour la mise en adéquation des formations et l'intégration des innovations indispensables à l'Afrique dans sa quête de transformation " , a-t-elle expliqué.

Forte de son énergie et de sa créativité, elle a souligné que la jeunesse est un élément moteur pour réussir les transitions économiques, sociales ou encore écologiques à l'œuvre sur le continent Africain.

Auparavant, elle a rappelé les missions du Programme Cadres Dirigeants de la Côte d'Ivoire créé en juillet 2018 par le Premier ministre de Côte d'Ivoire, d'alors feu Amadou Gon Coulibaly qui vise à appuyer le gouvernement dans sa politique d'optimisation du capital humain, particulièrement des cadres dirigeants de l'administration publique. " La raison d'être de ce programme est d'organiser les mécanismes opérationnels pour le profilage des compétences et talents nationaux, des secteurs publics, privés et de la diaspora et de créer les conditions de mobilisation de l'intelligence collective au service de l'action publique et de mise en place de dispositif de gestion des viviers futurs talents " , a éclairé Anne Marie Konan-Payne.

Pour Jean-Lou Blachier, président du Groupement du Patronat Francophone, le Programme Cadres Dirigeants Côte d'Ivoire mérite d'être un modèle pour toute l'Afrique. C'est pourquoi, il a traduit sa gratitude à la directrice Anne Marie Konan-Payne qui a accepté de venir partager son expérience dans le cadre de cette 3ème édition du Forum international des entreprises francophones.

Selon un rapport de la Banque Africaine de Développement (Bad), avec 400 millions de jeunes âgés entre 15 et 35 ans représentant 77% de la population mondiale, ce sont environ 10 à 12 millions de jeunes Africains qui entrent chaque année sur le marché du travail pour seulement 3 millions d'emplois formels disponibles.