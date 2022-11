Sénégal: Exportations de mangues - Les activités chutent de 30% en 2022

Affectée notamment par le changement climatique, la production de mangues au Sénégal a chuté entraînant une baisse de 30% des exportations, selon une déclaration de Amadou Ndiaye Seck, directeur général d'Ans Inter-Export, à Fresh Plaza.

« En raison des phénomènes climatiques, nous avons connu une floraison tardive des fruits. Ce retard a dépassé 30 jours, ce qui a entraîné une perte de notre part de marché. Les exportations de mangues du Sénégal sont passées de 24 000 tonnes en 2021 à 16 000 tonnes cette saison ». Il est à noter que les exportations de mangues ont atteint un niveau record de 19 000 tonnes en 2021.

Selon Eco fin, au Sénégal, l'horticulture est l'une des principales locomotives du secteur agricole à côté de l'industrie de l'arachide. Dans ce secteur, le segment des mangues joue un rôle socio-économique important.

La filière mangue a réalisé une prouesse à l'export en 2021. Selon les données relayées par Fruitrop, la revue du Cirad dédiée aux produits horticoles, les envois du fruit ont franchi le cap des 19 000 tonnes au terme de l'année dernière. Ce niveau est en hausse par rapport au volume de 13 000 tonnes expédié un an plus tôt et est supérieur à la moyenne de ces 5 dernières années tournant autour de 17 000 tonnes. Avec cette performance, ce segment vient affirmer une nouvelle fois son importance dans l'industrie horticole sénégalaise qui reste l'une des plus dynamiques de l'espace Uemoa.

Elle intervient dans un contexte de forte chute des cours du produit sur le marché européen, son principal débouché entre le mois de juillet et le mois d'août en raison de la surabondance de l'offre en provenance d'autres origines comme le Brésil, la République dominicaine et Israël. Pour rappel, le Sénégal n'exporte qu'environ 10 % de sa récolte de mangues comprise entre 120 000 et 150 000 tonnes. Les cargaisons sont constituées principalement des fruits de la variété Kent et Keitt. La filière fournit des emplois à 20 000 personnes et génère annuellement des recettes de 4 milliards Fcfa.