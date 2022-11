Algérie: Vovinam-viet vodao/ Dopage - "vers l'amendement des statuts pour le reconnaissance du CIO"

ALGER — Le vice-président de la Fédération mondiale de Vovinam-viet vodao, l'Algérien Mohamed Djouadj a révélé que les membres de l'Assemblée générale vont procéder prochainement au Vietnam, à l'amendement des statuts de l'instance internationale, relatifs notamment à la "lutte anti-dopage", dans le but d'obtenir la reconnaissance du Comité international olympique (CIO), en vue de l'intégration de cette discipline dans le programme des Jeux olympiques.

"La Fédération mondiale de Vovinam-viet vodao, compte intégrer à l'avenir, ce sport de lutte aux JO, raison pour laquelle les membres de l'Assemblée générale, procéderont au Vietnam, à l'amendement des statuts, dont particulièrement ceux relatifs à la lutte anti-dopage, à la demande de l'instance olympique" a indiqué à l'APS, Mohamed Djouadj en marge du 4e championnat d'Afrique de Vovinam-viet vodao disputé les 25 et 26 novembre à Alger.

M.Djouadj qui préside les instances africaine et algérienne de la discipline a précisé que la reconnaissance du CIO se faite sur la base de certaines conditions, avec une période de test d'une durée de trois (3) ans, durant les compétions du championnat du monde, pendant lesquelles, seront supervisés les aspects techniques, organisationnels, logistiques et présence du public, et le cas échéant l'organisation d'une compétition d'essai, en marge des JO".

Le même responsable a cité l'exemple de deux disciplines qui n'ont pas été introduites aux JO, à savoir le Kung Fu Wuchu présent à la compétition test, lors des JO-2008, à Pékin et le Karaté do aux derniers JO-2020 à Tokyo, sans qu'elles ne bénéficient d'une participation officielle aux rendez-vous olympiques.

Le Vovinam viet vo dao, source de médailles pour l'Algérie

L'expert Djouadj, est considéré comme le père spirituel et fondateur du Vovinam Viet vodao, en 2001 en Algérie, et 2012 en Afrique et 2018 dans le monde arabe.

En abordant la renommée mondiale dont jouit le Vo-vinam-viet vodao, il a souligné que cette discipline connait une grande popularité dans le monde.

Le Vietnam par exemple compte à lui seul un million de pratiquants alors qu'en Algérie il existe 21.000 licenciés affiliés à la Fédération.

La sélection algérienne règne sur le plan africain et arabe depuis une quinzaine d'années, et aspire à décrocher le titre mondial, lors du prochain championnat du monde prévu en novembre 2023 au Vietnam.

Lors de la 4e édition du championnat d'Afrique organisée cette semaine en Algérie, les lutteurs algériens ont été sacrés pour la 4e fois consécutive du titre continental en décrochant 17 médailles en vermeil, 8 en argent et 15 en bronze, devant respectivement le Burkina-Faso (3 or, 6 arg, 2 br), et la Tunisie 1 or, 4 arg, 6 br.).

Le Vovinam viet vodao qui est le fruit de la lutte du peuple vietnamien, lors de sa longue histoire de lutte pour affirmer et défendre son identité, se base sur les techniques des arts martiaux asiatiques, et se concentre sur le travail collectif planifié.

Cette lutte issue des traditions du Vietnam (Ngyan Luck 1938) est définie par des règles philosophiques assez profondes et des talents techniques variés.