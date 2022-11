Soudan: Nombre de ministres de l'IGAD arrivent dans le pays

Khartoum — Un certain nombre de ministres des pays de l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) sont arrivés aujourd'hui, mardi à l'aéroport de Khartoum pour participer à la 48ème session du Conseil ministériel de l'IGAD qui se tiendra dans la salle de l'amitié à Khartoum les 29 et 30 novembre.

Le ministre des Affaires étrangères par intérim, Ali Al-Sadiq, a déclaré dans une déclaration à la SUNA que le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Demeke Mekonnen Hassen, le Dr. Mahmoud Youssef, le ministre des Affaires étrangères de Djibouti, le secrétaire exécutif de l'IGAD, le Dr. Workneh Gebeyeh, est arrivé dans le pays aujourd'hui, et le ministre des Affaires étrangères du Soudan du Sud, l'honorable Mayiik Ayii Deng, est arrivé dans le pays il y a deux jours, ajoutant qu'il recevrait dans les prochaines heures le ministre kényan des Affaires étrangères et le ministre d'État aux Affaires étrangères de l'Ouganda. Le Ministre des affaires étrangères par intérim a déclaré que les réunions ont commencé aujourd'hui au niveau des experts pour discuter de l'ordre du jour fixé, qui devrait être soumis à la réunion ministérielle de demain.

Le ministre des Affaires étrangères a ajouté que la réunion de la 48ème session de l'IGAD discutera des questions liées à la réalisation de la paix et de la sécurité dans les pays de l'IGAD et aux questions de sécheresse, de désertification et de changement climatique, en plus de discuter des conflits au sein et entre les pays afin d'établir la stabilité et la paix dans la région de l'IGAD.

Il a souligné que le Soudan, dans sa présidence de l'IGAD, cherche à coopérer avec tous les États membres pour activer et approuver l'ensemble de cartes, qui comprend plusieurs axes dans le domaine de l'agriculture, des ressources naturelles et environnementales, répondre au changement climatique, à la sécheresse et au spectre de la famine dans la région, assurer la sécurité alimentaire et redistribuer certains centres de l'IGAD de manière équitable entre les États membres, en plus de la coopération économique, de l'intégration régionale et du développement social. Fin Th