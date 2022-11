Soudan: Al-Burhan rencontre la délégation de la Chambre de commerce conjointe soudano-libyenne

Khartoum — Le président du Conseil de souveraineté de transition, commandant en chef des forces armées, le Lieut-Gén. Abdel Fattah Al-Burhan, a reçu, lundi dans son bureau la délégation de la Chambre de commerce mixte soudano-libyenne, en présence du Wali de la région du Darfour, Minni Arko Minawi.

La délégation a informé le chef du CST des résultats de sa visite en Libye et des mesures en cours pour renforcer le commerce entre les deux pays, et a fourni un éclairage détaillé sur les accords et protocoles signés entre les deux pays dans les différents domaines commerciaux. La réunion a également discuté des relations étroites entre les deux peuples frères, en plus des relations de coopération conjointe, et des liens éternels et historiques entre le Soudan et la Libye. Fin Th