Afrique du Nord: Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien - Solidarité absolue de l'Algérie

ALGER — Les participants à la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, ont mis en avant, mardi à Alger, la solidarité de principe et absolue de l'Algérie avec la lutte légitime du peuple palestinien contre l'occupation sioniste, jusqu'à l'établissement de l'Etat indépendant de la Palestine, avec comme capitale Al-Qods Echarif, saluant l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, portant unification des rangs des factions palestiniennes.

Participant au sit-in de solidarité, "pour réaffirmer la cohésion algéro-palestinienne", organisé par l'Association "Mechaâl Echahid" au Palais de la culture (Moufdi Zakaria), l'ambassadeur de Palestine à Alger, Fayez Abu Aita a estimé que "la position de l'Algérie vis-à-vis de la cause palestinienne diffère entièrement de toutes les autres positions".

M.Abu Aita a rappelé que le défunt président palestinien, Yasser Arafat avait proclamé l'établissement de l'Etat de Palestine depuis l'Algérie et qu'avec l'initiative bénie du Président Tebboune, la +Déclaration d'Alger+, a été lancée en vue de réunifier les factions palestiniennes, ce qui souligne que l'Algérie prend des démarches pratiques, en vue de se solidariser avec le peuple palestinien.

Le diplomate palestinien a apprécié "les positions courageuses de l'Algérie", affirmant que "la ligne nationale qu'elle représente, aux côtés de certains Etats arabes, est la ligne qui triomphera".

Après avoir remercié l'Algérie pour les positions de soutien et d'appui à la cause palestinienne, l'ambassadeur a souligné que le peuple palestinien, en dépit de "la déception" qu'il vit au niveau international et presque délaissé et luttant contre l'occupation sioniste, poursuivra sa lutte pour l'établissement d'un Etat palestinien, avec comme capitale El-Qods Echarif, et quelle que soit la durée de la bataille, les Palestiniens poursuivront la résistance jusqu'à la victoire".

Pour M. Abu Aita, la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, se veut "une reconnaissance expresse, par la Communauté internationale, des droits légitimes et imprescriptibles du peuple palestinien et une réaffirmation de l'importance de sa lutte juste qui est désormais soutenue par les décisions de la légalité internationale".

Après avoir rappelé les crimes et les violations sionistes contre les Palestiniens, le diplomate a salué la reconnaissance de la communauté internationale des droits légitimes du peuple palestinien et sa solidarité avec lui et l'a appelée à assumer ses responsabilités et à reconnaître l'Etat palestinien au sein de l'ONU.

Le représentant du secrétaire général de l'Organisation nationale des moudjahidine (ONM), Cherif Braktia a réitéré la solidarité absolu avec le peuple palestinien et son combat contre l'entité sioniste, rappelant l'initiative du président de la République en octobre dernier pour unifier et resserrer les rangs des factions palestiniennes.

Le moudjahid, le colonel Mohamed Tahar Abdeslam a, lui, rappelé les positions des défunts présidents de l'Algérie en soutien à la cause et au peuple palestiniens, s'attardant sur la position du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune à travers "la Déclaration d'Alger" pour rassembler les factions palestiniennes et partant, réaliser l'unité du peuple palestinien.

Le membre du Conseil de la nation du tiers présidentiel, Aboudjerra Soltani a, pour sa part, présenté une approche entre la Guerre de libération nationale et le combat du peuple palestinien, soulignant que le combat légitime est le seul et unique moyen pour arracher ce qui a été pris par la force.

"La balle est désormais dans le camp des frères palestiniens qui sont appelés à s'unir pour concrétiser l'indépendance et établir un Etat palestinien avec El Qods pour capitale", a-t-il dit.

Plusieurs moudjahidine et chefs d'organisations et d'instances algériennes soutenant la cause palestinienne ont pris part à cette manifestation pour renouveler leur soutien absolu et inconditionnel au combat du peuple palestinien et mettre en exergue "la Déclaration d'Alger" pour la réconciliation palestinienne.

