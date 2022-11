Soudan: Nimir demande à la communauté internationale de soutenir l'implémentation de l'accord de Juba

El- Fasher — Le Gouverneur de l'Etat du Nord Darfour, Nimr Mohamed Abdel Rahman, a appelé la communauté internationale en général et le Royaume-Uni en particulier, ainsi que tous les garants et témoins de l'Accord de paix de Juba au Soudan, à remplir leurs obligations pour que l'accord soit pleinement implémenté sur le terrain.

Lors de sa rencontre hier soir à sa résidence à El- Fasher avec l'Ambassadeur du Royaume-Uni au Soudan, Giles Lever, actuellement en visite dans l'État, Nimr a appelé ces parties à fournir le soutien nécessaire aux mouvements de lutte armée signataires de l'accord de paix pour permettre leur transformation en partis politiques afin de jouer pleinement leur rôle dans la société.

M. Nimer a exprimé l'appréciation du gouvernement et des citoyens de l'État pour le soutien généreux apporté par le gouvernement Britannique en matière d'éducation, de santé et de services d'eau aux citoyens de l'État à travers l'UNICEF et d'un certain nombre d'autres organisations opérant dans l'État, soulignant dans le même temps la nécessité de continuer et d'accroître ce soutien.

Il a déclaré à la presse après la réunion qu'il a discuté avec l'ambassadeur Britannique la crise politique actuelle dans le pays, soulignant la nécessité pour la communauté internationale de soutenir les parties Soudanaises afin qu'elles puissent parvenir à un règlement politique compréhensif menant à la formation d'un gouvernement de transition qui mène au processus de transition démocratique à travers des élections libres et équitables.

Nimr a indiqué que la réunion a discuté les défis rencontrant la mise en œuvre de l'accord de paix de Juba, en particulier l'application des protocoles, notamment les arrangements de sécurité, ainsi que le déploiement des forces de protection civile.

Par ailleurs , l'ambassadeur Britannique a exprimé sa satisfaction quant à sa première visite au Darfour, qui, a-t-il dit, a pour but de s'informer sur le terrain des diverses questions et situation, et de comprendre les défis sur le terrain, indiquant que le programme de sa visite, qui a duré pour deux jours, comprenait la tenue d'une série de réunions avec les agences de l'ONU et les organisations charitables Britanniques, au cours desquelles il a appris l'aide financière fournie par le gouvernement Britannique aux citoyens de Darfour.