Afrique du Nord: Ouargla/Coopération Algéro-européenne - Réalisation de 50% du projet "Digitech" en Algérie

OUARGLA — Un taux de 50% des différents programmes du projet "Digitech" pour le développement qualitatif du numérique en Algérie a été concrétisé à la faveur de la coopération Algéro-européenne dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le cadre des programmes "Erasmus", a-t-on appris mardi de la coordinatrice du projet en Algérie lors d'une rencontre tenue à Ouargla.

"Le taux de programmes réalisé, en dépit des retombées de la pandémie de Coronavirus, est le fruit de la coordination et des efforts des différents organismes impliqués dans le projet, la volonté du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans la numérisation des institutions universitaires pour le développement du secteur, fer de lance de l'Etat pour la réalisation d'un développement de qualité", a souligné la coordinatrice du projet et vice-doyenne chargée des relations extérieures à l'université d'Oran, Djebara Naïma Merfoul.

Ces données sont axées, a expliqué Mme Merfoul, autour de sept grands domaines, en l'occurrence la formation, la gestion et la bonne gouvernance, l'amélioration de la vie estudiantine et des structures universitaires, le raffermissement des relations socio-économiques et la coopération internationale.

Pour ce faire, une subvention de 905 mille euros a été allouée par la commission européenne pour l'encadrement de ce projet en équipe technique appuyée par des experts nationaux et étrangers, et son équipement en moyens nécessaires, a ajouté la même source.

De son côté, le coordinateur local du projet à l'université d'Ouargla, Mourad Korichi, a affirmé que le projet en question cible, outre le ministère de l'Enseignement supérieure et de la Recherche scientifique, neuf (9) institutions universitaires, dont les sciences et techniques Mohamed Boudiaf d'Oran, d'Oum El-Bouaghi, Ouargla, Sétif 2, Bejaïa, Mascara, Guelma et Alger, d'une part, et cinq (5) institutions européennes, dont Lyon 2 (France), Liège (Belgique), Lisbonne (Portugal) et l'Union des Universités de le Méditerranée (UNIMED) en Italie.

Cette rencontre qui a pour cadre, deux jours durant, la salle de réunion du rectorat de l'université d'Ouargla, a été riche en communications et exposés ayant trait aux volets techniques et structurels, la gestion administrative, la méthodologie de formation des formateurs, l'établissement des fichiers faisant le point sur les besoins des institutions universitaires.

Les travaux de cette rencontre devront également aborder les domaines de la formation disponibles, l'organisation des sessions de formation en direction des formateurs des différentes universités adhérentes au projet, la mise en place des ateliers d'évaluation du projet et l'éventuelle création, avant fin 2023, d'un centre de la qualité, a indiqué le coordinateur du projet à Ouargla.