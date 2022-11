Algérie: Fer et acier - Les prévisions sur les exportations tablent sur 1,5 milliard de dollars fin 2022

ALGER — Le ministère de l'Industrie prévoit que la valeur des exportations algériennes en fer et acier devrait atteindre plus de 1,5 milliard de dollars à la fin de l'année 2022, a fait savoir, mardi à Alger, le chef de cabinet du ministère, Mokhtar Bourouina.

Représentant le ministre de l'Industrie, Ahmed Zaghdar à la cérémonie d'ouverture du Salon international de l'industrie "Sinaa Expo 2022" au Palais des expositions Pins maritimes, M. Bourouina a précisé que cette filière connait un développement progressif en termes de production et d'exportation, avec près de 500.000 tonnes de fer et d'acier (rond à béton, câbles pour engin et fer plat) exportés vers l'Europe, l'Amérique et l'Afrique au cours des premiers mois de l'année 2022.

Soulignant que ces résultats sont le fruit des efforts des opérateurs de la filière en pleine restructuration et réorganisation, le responsable a mis en avant l'importance de créer des pôles industriels et de former des groupes spécialisés dans les filières des industries mécaniques, sidérurgiques et électriques et des matériaux de construction en vue de les développer.

S'agissant de l'industrie des matériaux de construction, un groupe a été créé, englobant les principaux fabricants de céramique à même de contribuer à l'organisation et au développement de cette filière "prometteuse" dont la production dépasse 200 millions de mètres carrés/an, contre des besoins nationaux oscillant entre 120 et 130 millions de mètres carrés/an, a précisé M. Bourouina qui a fait état de plusieurs opérations d'exportation de produits céramiques.

Concernant le ciment, les investissements réalisés dans cette filière ont permis depuis quelques années d'atteindre l'autosuffisance, la demande locale s'étant stabilisée depuis 2021 à 22 millions de tonnes contre une capacité de production supérieure à 40 millions de tonnes.

M.Bourouina a, par ailleurs, relevé l'importance du Salon "Sinaa Expo 2022", tout en soulignant "la volonté" du secteur de "promouvoir l'industrie locale à travers la mise en place de la politique de valorisation des ressources humaines et la relance de l'ensemble des filières industrielles pour un véritable démarrage en vue de réaliser la croissance économique".

Le Salon a vu la participation de 150 entreprises nationales et internationales activant dans divers domaines industriels (sidérurgie, cimenterie, matériels, engins, composants industriels, maintenance, emballage, environnement, travaux pétroliers, câbles électriques et carton).

Il vise, selon les organisateurs, à renforcer les échanges et les contacts entre les acteurs dans le domaine industriel, toutes filières confondues, et à explorer les opportunités de coopération et de partenariat ainsi qu'à échanger le savoir-faire et les expertises.

Près de 6000 à 6500 visiteurs entre professionnels, étudiants et acteurs dans le domaine industriel sont attendus à ce Salon.