Madagascar: Marchés de capitaux - définition et fonction

Système financier : Vers la mise en place d'un marché des capitaux à Madagascar

Le ministère de l'Economie et des Finances poursuit la modernisation du système financier malgache. Une grande étape sera encore franchie avec le projet de mise en place d'un marché des capitaux.

Ce projet ambitieux fait depuis hier au Novotel, l'objet d'une table ronde destinée à discuter des activités à entreprendre pour doter le système financier malgache d'un processus permettant de financer l'économie par un moyen autre que le financement bancaire classique.

Défi

Le projet aura, en tout cas, le mérite de révolutionner le système financier malgache qui se limite encore au marché bancaire classique et à la microfinance. " Le système financier malgache caractérisé par la prédominance des banques et dans une moindre mesure des institutions de microfinance est loin de répondre en totalité aux besoins du développement des activités économiques ", a déclaré la ministre de l'Economie et des Finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, dans le discours qu'elle a prononcé, lors de l'ouverture de cette table ronde portant sur le thème " Relevons le défi de développer le marché des capitaux ". Un défi qui passera tout d'abord par la mise en place des réformes du système financier de Madagascar, lequel fait l'objet de discussions techniques menées par les techniciens et les opérateurs économiques malgaches, en partenariat avec la Société Financière Internationale, principal partenaire du projet.

10 milliards d'ariary

Un système financier qui n'est pas aussi pauvre que l'on peut le croire. En effet, ce ne sont pas les capitaux privés qui manquent. D'après le gouverneur de la Banky Foiben'i Madagasikara, Henri Rabarijohn, il n'y a pas moins de 10 milliards d'ariary de capitaux privés qui peuvent être mis sur le marché tous les mois. Le marché des capitaux, rappelons-le, permet de faire rencontrer les offres et les demandes de capitaux à court, moyen et long terme. Sa mise en place permettra de renforcer les flux financiers déjà générés par le système bancaire et la microfinance.

Une contribution non négligeable, en somme, pour l'économie nationale car le système contribue à la création d'entreprises. En effet, le propre du marché des capitaux est de mettre les actionnaires détenteurs de capitaux en contact avec des entreprises qui ont besoin de financement, par le biais notamment de titres ou de prêts obligataires. Il peut par ailleurs fournir un marché secondaire où les détenteurs de titres peuvent les vendre et les acheter au prix du marché. Bref, ce projet de mise en place du marché des capitaux qui est une grande première dans le système financier malgache aura un rôle économique prépondérant. La table ronde sur le développement du marché des capitaux qui prend fin ce jour au Carlton constitue un pas important vers la réalisation de ces objectifs de développement économique.