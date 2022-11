Madagascar: Covid-19 - Les nouvelles contaminations toujours en hausse, renforcement encouragé des mesures barrières

A l'approche des fêtes de fin d'année, et face au relâchement généralisé concernant les gestes barrières, les appels au renforcement des mesures de protection contre la Covid-19 se multiplient au niveau du ministère de la Santé Publique.

205 cas de Covid-19 enregistrés la semaine dernière, entre le 19 et le 25 novembre 2022, sur 1061 tests effectués, selon les dernières statistiques publiées, hier. Le cap des 200 cas en une semaine vient d'être à nouveau franchi depuis la reprise de la courbe ascendante des nouvelles contaminations, il y a quelques semaines. Sur les 205 cas hebdomadaires, on dénombre 194 nouveaux cas et 11 cas découverts après le travail de contact tracing effectué par les équipes locales du ministère de la Santé Publique.

Les cas recensés la semaine dernières sont en majorité localisés dans la région Analamanga (172 cas), tandis que le reste, dans neuf autres régions : Boeny (13 cas) ; Vakinankaratra (8 cas) ; Atsinanana (3 cas) ; DIANA-Menabe-Anosy (2 cas chacune) et enfin Atsimo Andrefana, Alaotra Mangoro, Matsiatra Ambony (1 cas chacune).

Durant les sept jours pris en compte dans les dernières statistiques, 397 cas actifs sont recensés. On déplore, par ailleurs, 1 nouveau décès, portant à 1412 le nombre total de décès liés à la Covid-19 officiellement enregistrés. Au chapitre des formes graves, 5 cas sont recensés la semaine dernière.

Gestes barrières

Face à cette tendance à la hausse, et en cette veille de période des fêtes, propices aux déplacements de personnes et aux regroupements en tous genres, le ministre de la santé, le professeur Zely Arivelo Randriamanantany, de rappeler la nécessité de renforcer les gestes barrières et de renouer avec les bonnes habitudes pour renforcer les défenses immunitaires.

En effet, ces gestes barrières et ces mesures diverses destinées à se protéger, ont fait leurs preuves, au plus fort de l'épidémie comme durant les périodes d'accalmie. Le port du masque dans les espaces clos et les lieux très fréquentés, ainsi que le lavage des mains avec du savon ou du gel désinfectant, sont particulièrement recommandés, permettant de se protéger de la Covid-19, mais également d'autres maladies. S'y ajoute le renforcement des défenses immunitaires à travers divers moyens, dont le CVO, ainsi que la vaccination, notamment pour les plus vulnérables tels les personnes diabétiques et/ou hypertendues pour lesquelles le CVO n'est pas indiqué. La vaccination, qui peine à atteindre la vitesse de croisière, nécessite plus que jamais d'être re... boostée !