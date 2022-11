Somalie: Arrivée les Ministres desAE du Kenya,de Somalie àKhartoum pour participer à la réunion de l'IGAD

Khartoum — Le Ministre Kenyan des Affaires Etrangères Alfred Mutua et le Ministre Somalien des Affaires Etrangères et de la Coopération Abshir Omar sont arrivés aujourd'hui matin à l'aéroport de Khartoum pour prendre part aux activités de la Conférence de la Réunion Ministérielle des Ministres des pays de l'IGAD et participer à la 48e session à Khartoum.

La réunion ministérielle doit discuter un certain nombre de questions liées à la sécurité, à la paix et à la stabilité dans la région, et discutera également le plan du Soudan pour la session 2022.