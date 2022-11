Afrique de l'Est: Service de nettoyage à domicile - Une nouvelle activité en expansion à Madagascar

Les particuliers ont désormais recours aux sociétés de nettoyage à domicile, si auparavant elles étaient réservées aux grandes entreprises.

Il s'agit d'une nouvelle activité en expansion à Madagascar. Les ménages ont l'habitude de faire laver leurs effets vestimentaires surtout les costumes, les habits destinés aux événements festifs et les manteaux en fourrure ainsi que les couvertures, les nappes de table et les draps auprès des blanchisseries. Actuellement, ces industries se spécialisant dans le nettoyage à sec, proposent même les services de lavage des petites lingeries comme les slips, les culottes et les soutiens-gorges ainsi que les chaussettes.

Des cordonniers se lancent, quant à eux, dans le nettoyage à sec des chaussures en daim tout en les récupérant et en les livrant à leurs propriétaires. Le service de lavage de véhicules, qui pousse comme des champignons, est également très prisé par les Malgaches depuis belle lurette. Ce service de nettoyage s'étend actuellement à domicile.

De nombreux particuliers ont désormais recours aux sociétés de service de nettoyage à domicile, si auparavant, c'était réservé aux grandes entreprises comme les établissements hôteliers et de restauration, les espaces accueillant divers événements festifs ou bien les compagnies employant de nombreuses personnes.

Activité saisonnière

On recense en ce moment moins d'une dizaine de sociétés se spécialisant dans cette nouvelle activité à Madagascar. " Les nettoyages de canapés et de matelas ainsi que des tapis, à domicile, constituent les services les plus demandés par les clients qui sont composés en majeur partie de Malgaches. Viennent ensuite l'entretien et le nettoyage des sols et des toilettes. Le rangement des chambres suivi de leur désencombrement avant le nettoyage et l'entretien des nouvelles maisons à la fin du chantier ainsi que la désinfection totale d'une habitation et tout ce qui concerne les tâches ménagères, font également partie des prestations que nous proposons. Une équipe de nettoyeurs se déplacent ainsi à domicile, pour ce faire ", a expliqué Marc Raharivony, responsable de qualité au sein de la société de nettoyage Net et Clair.

Il s'agit d'une petite et moyenne entreprise n'ayant que trois années d'existence. " Nous nous lançons dans cette nouvelle activité compte tenu de la hausse incessante de la demande sur le marché local. En dépit de tout cela, force est de reconnaître que ce genre d'activité est quand même saisonnier. Ce service est entre autres, très prisé surtout durant la période des vacances et à l'approche des périodes de fêtes ", a-t-il fait savoir.

Parlant des produits d'entretien et de nettoyage, on en trouve abondamment sur le marché local. Il y a des produits importés de différentes gammes ainsi que des produits fabriqués localement. Il en est de même pour les produits désinfectants. Il appartient aux demandeurs de cette prestation de services de nettoyage à domicile de juger de leur efficacité et leur fiabilité.