Madagascar: 120 ans de l'Académie malgache - Célébration clôturée hier

La célébration des 120 années d'existence de l'Académie malgache a été clôturée hier à travers une cérémonie qui s'est déroulée dans le bâtiment de l'Académie à Tsimbazaza en présence des membres de bureau de l'Académie ainsi que diverses personnalités. En rappel, le thème de la célébration retenu pour cette célébration a été : " L'Académie malgache : un espace de haut niveau de partage des connaissances sur Madagascar et les Malgaches ".

Durant son allocution, le vice-président de l'Académie malgache, Nalisoa Ravalitera a rappelé que cette institution qui a été fondée le 23 janvier 1902, a été instaurée pour promouvoir et mettre en valeur la langue malgache. Lui de préciser également que tous les académiciens ont le devoir de faire en sorte que cet objectif soit atteint, et de garder et de protéger le " soatoavina " ou les valeurs distinguant l'identité malgache.

Par ailleurs, les projets futurs de l'Académie ont également été évoqués, notamment une collaboration plus étroite avec l'Etat malgache et l'extension de l'Académie dans les régions. 10 nouveaux membres ont également été officiellement accueillis au sein de l'Académie malgache durant cette cérémonie. Il a d'ailleurs été rappelé que l'Académie est accessible à tous sans distinction d'âge, mais les membres doivent cependant honorer des obligations telles qu'effectuer des recherches et honorer les réunions, entre autres.