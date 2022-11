Madagascar: Isotry - Deux détrousseurs arrêtés par la police de UIR

Un travail de terrain mené par des éléments de la police de l'UIR a permis ce jeudi 24 novembre d'arrêter deux individus qui détroussaient des passants depuis quelque temps. Âgés de 18 et 28 ans, les policiers l'ont surpris en train de fouiller le sac d'un passant aux alentours de 10 heures du matin à Isotry.

Sous les yeux des policiers, ils ont suivi de près leur victime et ont déchiré discrètement le sac. Ils ont été interpellés puis reconduits en cellule policière. Des lames ont été trouvées sur eux. Ils ont reconnu leur méfait durant l'enquête et ont avoué que le vol représente leur principale source de revenus.

Ces hommes avaient pris l'habitude de détrousser des passants à Antohomadinika et ses environs. Ils opèrent dans les environnements très fréquentés, où sont réunies de nombreuses victimes potentielles et où ils peuvent facilement se fondre dans la masse. Les voleurs à la tire utilisent des techniques astucieuses pour voler. Ils essaient de distraire leur victime et travaillent souvent par deux et échangent des signaux, l'une d'eux attire l' attention pendant que son complice commet son forfait. Parfois, ils essaient de se rapprocher physiquement de leur victime, puis quelqu'un heurte la cible, et c'est à ce moment que les voleurs s'emparent de ce qui est visible.

A l'issue de leur garde à vue, les deux jeunes hommes ont été présentés à la justice. Face à l'augmentation du nombre de faits d'arrachage de sacs et de téléphones portables sur les zones sensibles, des éléments de la police nationale restent particulièrement attentifs sur les lieux. Des policiers en tenue civile sont présents sur place et observent tout agissement suspect. L'action a pour but de faire baisser la délinquance dans les secteurs particulièrement connus en matière d'insécurité. Il faut dire que depuis quelques mois, les faits de délinquance ont connu une augmentation.