Madagascar: François Rakotozafy - " Je me soumettrai aux décisions du Premier ministre et du président "

Cible d'une critique de la part du député du 5ème Arrondissement, Naivo Raholdina, le ministre de la Justice et Garde des sceaux, François Rakotozafy, a voulu couper court aux critiques et tirer les choses au clair. En veillant à rester laconique dans ses explications, il a tout de même indiqué que c'est au Premier ministre, chef du gouvernement, Christian Ntsay et au président Andry Rajoelina de prendre leurs décisions car ce sont ses supérieurs. " S'ils pensent que j'ai mal agi, c'est à eux de prendre les décisions et je me soumettrai à cela ", a-t-il indiqué en marge de la cérémonie de pose de la première pierre pour la construction de la salle 6 au niveau du Tribunal de première instance d'Antananarivo, hier à Anosy. Et d'indiquer qu'il n'a de problème avec personne.

Litige foncie

Analamanga et Itasy sont les deux régions qui se trouvent au premier rang en ce qui concerne le litige foncier. Et tout indique que les responsables sont déjà à pied d'œuvre afin de remédier à cette situation. Ainsi, la construction de la salle 6 au niveau du Tribunal de première instance d'Antananarivo va dans ce sens. " Les problèmes fonciers ont conduit les premiers responsables au niveau du Tribunal de première instance à faire la proposition afin de réaliser les souhaits du président de la République de mettre en place un tribunal spécial foncier ", a d'ailleurs indiqué François Rakotozafy dans son discours d'ouverture, tout en clarifiant qu'il ne s'agit pas du tribunal spécial foncier. Le Garde des sceaux n'a pas oublié de vanter les réalisations de son département. " Si Madagascar comptait 42 Tribunaux de première instance en 2019, aujourd'hui, on en enregistre à peu près 50 et d'autres sont en construction ", termine-t-il.