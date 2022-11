Madagascar: Babai Lugu (ALALA) - Un grand concert acoustique au pays bientôt

De passage au pays, le groupe Babai Lugu & Alala Katsa Katsa, anciennement connu sous le nom de Alalà, sera en concert au CC ESCA le dimanche 11 décembre prochain à partir de 15 heures. Ce concert dominical intitulé " Miray Marotady " comptera également la présence d'autres artistes de la scène locale.

Tous les artistes qui partageront la scène ce jour-là, à savoir Marco Klarck, Jenny Raharivola The Family et Fifih, ont un point commun dans leur choix d'une esthétique musicale acoustique. " Marotady " fait référence aux cordes de guitare, ainsi qu'à la voix, la sensibilité, la vibration ou encore le lien ; ainsi, Miray Maromitady est également porteur d'un message d'unité dans la diversité.

Pour la petite histoire, c'est en 2013 que Mandrantohery " Goul " Andriamihanta fonde le groupe ALALÁ avec Alice Fearne et Laurie Rakotomanga. C'est un groupe métissé aux racines malgaches évoluant dans un univers afro-folk-groove avec une sensibilité roots marquée. Composé dans son ensemble de six membres aux origines et cultures diverses actuellement, le groupe se présentera encore sous une forme réduite, cette fois-ci en quartet, pour ce prochain concert dominical au CC ESCA.

Il est à préciser que Goul a quitté sa terre natale en 2007 pour la France, à la poursuite de vocations artistiques et de sa passion pour la création musicale. Son groupe, découvert au Festival Musiques Métisses à Angoulême, et son afro-folk poétique se sont faits connaître grâce aux titres tels que " Andro marary ", " Ny Hakamoako " ou encore " Tsodrano " - pour ne citer que ces titres qui figurent tous sur l'album " Masaka ". Mais c'est certainement autour de la vidéo de la chanson " Vero ", publiée sur la chaîne YouTube du groupe, que l'engouement s'est le plus fait ressentir auprès des internautes. À sa sortie, elle était fortement relayée et avait suscité de vives réactions dépassant les 100 000 vues sur Facebook en très peu de temps.

Ce n'est pas la première fois que le groupe se produit en concert au pays. En effet, le 21 août 2017, Babai Lugu se présente sur la scène de La Teinturerie. Le public était au rendez-vous et certaines personnes sont même venues de loin pour y assister. Plus tard, en réponse à une demande grandissante des fans, ALALÁ revient au pays pour une série de concerts le long de la RN7 en décembre 2017, sur la scène de Vakok'Arts à Toliara et finissant à l'Alliance Française d'Antananarivo où ils ont fait salle comble.

Par ailleurs, Babai Lugu & Alala Katsa Katsa prépare actuellement la sortie d'un nouvel album. En attendant, les voilà de retour pour un concert inédit.