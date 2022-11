Ile Maurice: Santé - 806 cas de gastro enregistrés en une semaine

Du 21 au 27 novembre, 806 cas de gastro-entérite ont été enregistrés, soit une hausse comparée à la semaine précédente où 787 cas ont été répertoriés. Pour le Dr Fazil Khodabocus, médecin en santé publique, les chiffres sont certes en augmentation même si l'on fait un parallèle avec les données recensées à la même période l'année dernière.

"On pouvait compter entre 550 et 600 cas à la fin de novembre 2021." Selon lui, cette maladie peut être causée par un virus ou une bactérie. Il précise qu'il ne faut pas banaliser la gastro-entérite et qu'il faut consulter un médecin pour avoir les traitements appropriés.

Le Dr Fazil Khodabocus demande également aux personnes de surveiller leur alimentation. "Surtout que nous sommes en été, et qu'il fait chaud. Il y a des aliments qui peuvent être à risque comme la volaille, le bœuf et les fruits de mer, entre autres. Il faut consommer des repas fraîchement préparés, ne pas laisser les repas à température ambiante pour plus de deux heures car ils peuvent être facilement avariés. Il faut les mettre au frigo, une fois que nous nous sommes servis aussi." Il préconise aussi de se laver régulièrement les mains.