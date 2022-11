Ile Maurice: SBM - Raoul Gufflet sera-t-il promu Group CEO ?

C'est le talk of the town du secteur bancaire depuis quelques jours. Il s'agit de la possible nomination de Raoul Gufflet au poste de Group CEO de la SBM Holdings. Sa confirmation à ce poste pour- rait se faire aujourd'hui suivant la réunion du conseil d'administration de SBM Holdings prévue initialement.

Cette nomination, si elle se confirme, constitue- ra une solide promotion pour Raoul Gufflet, qui est l'actuel CEO de la SBM (Bank) Holdings Ltd, poste qu'il occupe depuis mars 2021, et il travaillera sous la présidence de Sattar Hajee Abdoula. Ce poste viendra également combler un vide depuis le départ d'Andrew Bain- bridge en août 2019.

Raoul Gufflet est un professionnel du secteur bancaire et financier, y ayant évolué pendant trois décennies. Il a débuté sa carrière en tant que consultant stratégique chargé de la restructuration et de conseil aux entreprises chez PwC en France, en Europe de l'Est et en Afrique. À ce titre, il a participé à plusieurs études menées conjointement avec la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement sur les institutions financières, tant au niveau des économies développées que celles en transition.

Avant de rejoindre le groupe SBM, il a été le directeur général adjoint de la MCB et le directeur de plusieurs de ses entités à travers l'Afrique et l'océan Indien. Raoul Gufflet hérite d'un groupe bancaire classé deuxième banque du pays, derrière la MCB, selon le dernier classement du Top Hundred Companies, avec des actifs totalisant Rs 357 milliards au 31 décembre 2021. Il aura ainsi un droit de regard sur toutes les entités du groupe qui emploie aujourd'hui 2 800 personnes, réparties dans une centaine de succursales tant à Maurice qu'à l'étranger, notamment au Kenya, en Inde et à Madagascar.