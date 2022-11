Afrique: Mondial 2022 - Foden sur le Sénégal - " Ce sera un match passionnant et tous les gars l'attendent avec impatience "

Après le large succès contre le pays de Galles (3-0) ce mardi, le buteur de l'Angleterre Phil Foden a estimé que le contre le Sénégal dimanche (19 heures), en huitièmes de finale, sera " passionnant. "

L'Angleterre rencontrera les vainqueurs de la Coupe d'Afrique des Nations en huitièmes de finale de la Coupe du monde dimanche après avoir terminé en tête du groupe B grâce à une victoire 3-0 sur le Pays de Galles.

Une puissante démonstration en seconde période a vu Marcus Rashford marquer deux fois et Phil Foden marquer pour en faire une soirée confortable.

Les " Three Lions " devront faire face à un test plus sévère contre le Sénégal, qui a battu l'Egypte pour être couronné champion d'Afrique plus tôt cette année. Ils sont sans l'homme vedette Sadio Mané en raison d'une blessure mais ont un excellent manager sous la forme d'Aliou Cissé, le joueur de Manchester City est impatient de défier les Lions de la Téranga.

" Oh, vraiment difficile. Je pense qu'ils défendent très bien et qu'ils sont vraiment compacts, donc c'est difficile de trouver les poches. Ce sera un match passionnant et tous les gars l'attendent avec impatience ", a expliqué Foden.