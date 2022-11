Burkina Faso: De plus en plus de femmes dans les flux migratoires - Une conférence à Ouagadougou

Ouagadougou — De plus en plus de femmes font partie des flux migratoires en provenance d'Afrique. C'est ce qui ressort de la conférence "Femmes, genre et migration" qui se tient à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. La conférence est organisée par l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité (OCADES, la Caritas du Burkina Faso) et l'ONG allemande Welthungerhilfe, dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d'appui à la protection des migrants les plus vulnérables sur les routes migratoires du Sahel (PROMISA). PROMISA est soutenu par le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique (EUTF) et est géré par Caritas Suisse (CaCH), en collaboration avec Catholic Relief Services (CRS), OCADES, Caritas Mali et Welturgerhilfe (WHH).

"Pendant longtemps, et bien que les femmes ne soient pas beaucoup moins représentées qu'aujourd'hui dans les flux migratoires mondiaux, le genre a été ignoré .... Au Burkina Faso, nous assistons impuissants à une forte mobilité humaine avec de nouveaux profils de migrants, notamment des femmes. Il est opportun de prêter attention à la situation des femmes migrantes et en particulier à leur santé", a déclaré la directrice du Centre de recherche et de formation sur le développement humain intégral, Sœur Jeannine Sawadogo, dans ses remarques introductives.

"Nous nous rendons compte que de plus en plus de migrations ont un visage féminin. Maintenant, les politiques au niveau national, les stratégies de migration favorables aux femmes prennent-elles en compte le genre ?" a demandé Dieudonné Guiguemdé, responsable de l'OCADES. "C'est ce qui justifie ce panel pour essayer de réfléchir sur la question du genre et de la migration ; car les femmes sont souvent victimes du parcours migratoire. Nous devons donc nous efforcer de les aider à obtenir une protection optimale ; ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes qu'elles doivent être considérées comme des personnes à manipuler, des personnes à satisfaire n'importe quel désir, mais elles ont au contraire une dignité à préserver et à protéger".

De plus en plus de femmes migrent indépendamment de leur famille, attirées par la forte demande de travail dans des secteurs dominés par les femmes, tels que le travail domestique et les soins de santé. La politique migratoire ne s'est pas adaptée à cette tendance mondiale. Il n'existe pas de compréhension systématique globale de la manière d'évaluer l'impact des politiques migratoires sur les hommes et les femmes. En outre, les femmes et les filles restent souvent victimes de violences et d'abus de toutes sortes le long de la route migratoire, puis dans les pays de destination.

Les organisateurs de la conférence de Ouagadougou ont également organisé une rencontre de deux jours, du 28 au 29 novembre, avec les Forces de défense et de sécurité (FDS) du pays, afin de "renforcer la compréhension et les capacités opérationnelles des FDS sur la traite des êtres humains et comprendre le lien entre le genre et la migration", indique le secrétaire général de l'OCADES, le père Constantin Séré, qui souligne que "la question de la protection des migrants reste d'actualité malgré la crise que traverse notre pays (...). ) Et lorsque les migrants arrivent sains et saufs dans les pays de destination, les épreuves qu'ils ont surmontées en chemin peuvent affecter leur intégrité physique ou leur santé mentale".