Afrique: Mondial 2022 - Aliou Cissé - " On a vu une équipe capable de se battre. C'est le nouveau type du Sénégal "

Aliou Cissé est revenu sur le déroulement du match contre Equateur, après la qualification des Lions pour les 8es de finale de la coupe du monde au Qatar.

" C'était une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations (Can). Et on aurait pu marquer dés le quinzième minutes et les occasions n'ont pas été concrétisées. Ce qui est intéressant, on vient de voir un nouveau visage du Sénégal. Une équipe solidaire, avec beaucoup de caractère et de personnalité capable de maintenir un score, de se battre sur tous les plans. C'est le nouveau type du Sénégal, des footballeurs sénégalais " a soutenu Aliou Cissé.

Concernant, les trois (3) changements dans le onze de départ : " il souligne que le Sénégal a un groupe homogène avec un banc de touche intéressant : des garçons comme Illiman Ndiaye, Bamba Dieng. Au moment que les gens parlent d'individualité, j'ai toujours parlé de groupe, du collectif qui a amené le pays en 8es de finale. Et que tout le monde, journalistes, dirigeants doit œuvrer maintenant, dans ce sens. "