Afrique: Mondial 2022 - Southgate, sélectionneur de l'Angleterre - " On sera favori contre le Sénégal, on doit l'assumer "

Large vainqueur du Pays de Galles (3-0), mardi, l'Angleterre affrontera le Sénégal dimanche (19h), lors des 8es de finale de la Coupe du monde au Qatar.

Une belle affiche pour le sélectionneur Anglais, Gareth Southgate, qui espère voir son équipe respecter son statut.

" J'ai vu jouer le Sénégal contre l'Iran à Vienne. Je les ai bien observés. À partir de maintenant, on va étudier leurs matchs. On connaît certains joueurs qui jouent dans de grands championnats et en Angleterre. On sait qu'on sera favori, on doit l'assumer, mais on joue une équipe très dangereuse " , a souligné le manager anglais après la victoire des Three Lions sur les Dragons.