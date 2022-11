Afrique: Coupe de la Confédération CAF TotalEnergies - Diables Noirs, une première qui enchante

C'était un grand objectif du club. Diables Noirs a réalisé un exploit historique en se hissant en phase de groupes de la TotalEnergies Coupe de la Confédération. Désormais, il s'agit de ne pas faire figuration.

" Je félicite les joueurs et le public, car ce n'était pas facile. On doit tout faire pour intégrer la phase de groupes. C'est mon ambition", indiquait Éric Mouanda, président de la section football des Diables noirs à l'issue du deuxième tour préliminaire. Quelques jours plus tard, Diables Noirs a réalisé l'objectif de son responsable. Le club de La Passe des Seychelles n'a pas fait le poids. Deux victoires 2-0 puis 4-2 ont scellé cette qualification historique.

Dans l'ombre des illustres AS Otoho ou encore Léopards de Dolisie (vainqueur de Coupe de la Confédération de la CAF 2012), Diables noirs s'affirme de plus en plus.

Et cette qualification vient à point nommé pour le staff dirigeant afin de poursuivre l'objectif de dynamisation du club congolais. Cette saison, personne ne voyait Diables noirs en phase de groupes. Déjà l'adversaire du deuxième tour préliminaire était plus côté, mais les Congolais ont passé le cap Ferroviaro Beira du Mozambique sans grande difficulté. Après une défaite 1-2 à l'aller, Diables Noirs réalise une remontada 3-0 en match retour. Son entraineur Clément Massamba avait prévenu que son groupe était prêt. " Nous nous sommes préparés comme il se doit. Sur le plan athlétique et tactique l'équipe a été quand même bien huilée. Ça montre que nous sommes en progression. Et j'espère que nous sommes prêts à affronter notre adversaire", indiquait-il avant la double confrontation face au club mozambicain. La suite lui a donné raison.

Désormais, Diables noirs attend ses adversaires de la phase de groupes pour continuer sa progression. Les adversaires sont prévenus, le club congolais ne sera pas un adversaire facile à manœuvrer.