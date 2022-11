Afrique: TotalEnergies CAF CC - ASKO a de l'ambition au bout des crampons

Elle sera l'un des poucets cette saison de la Coupe de la Confédération TotalEnergies mais l'Association Sportive de la Kozah (ASKO) du Togo n'entend pas juste participer à la compétition. Le club nourrit de grandes ambitions.

52 ans après sa création, ASKO va enfin goûter aux joies d'une phase de groupes d'une compétition interclubs africaine. Ces dernières années, la formation togolaise domine dans son pays. A l'issue de la saison 2021-2022, ASKO remporte pour la 3è fois consécutive le championnat du Togo. Et dès les préliminaires de la Ligue des champions 2022-2023, affiche ses ambitions. Le 1er tour se passe sans embûches avec l'élimination de FC Nouadhibou de Mauritanie. Mais au second tour, la JS Kabylie forte de son expérience de la compétition s'impose, sans pour autant être si supérieure aux Kondonas.

Reversée en Coupe de la Confédération, ASKO saisit l'occasion.

Devant le CS Sfaxien, les hommes de Jean-Paul Abalo s'imposent à Lomé 2-1 avant d'aller réaliser l'exploit d'un match nul 0-0 à Sfax. La qualification désormais en poche, ASKO voit loin. " Notre objectif pour la suite, c'est de bien représenter notre pays. On sait qu'on n'était pas attendu à ce niveau, on sera le petit poucet mais comme on dit l'appétit vient en mangeant donc on va faire tout pour aller loin car ce sont des moments que l'on aura pas toujours ", a indiqué le Manager de l'équipe.

A la tête de l'équipe depuis 2 ans, Jean-Paul Abalo est un technicien de grands rendez-vous. Adjoint de Claude Le Roy à la tête des Eperviers (2016-2021), il avait qualifié pour la première fois le Togo une phase finale de CHAN en 2020. Et l'ASKO peut compter sur le calme de son leader qui s'attend à une phase de groupes difficile.

" Ça va être compliqué car les équipes qualifiées sont des habitués de la compétition. En plus, nous avons une équipe jeune. On aura aussi le championnat à négocier. On va jouer tous les trois jours donc il va falloir une bonne gestion du groupe. On ne va pas faire de la figuration, on fera tout pour sortir par la grande porte ", ajoute Abalo qui reste prudent. Mais ses joueurs ont les dents longues.

Entre jeunesse et expérience. Entre autres, le milieu de terrain Dove Wome revenu au pays après une dizaine d'années en Afrique du Sud, Lettonie, Koweit et Irak, disputant entre temps la CAN 2013 avec les Eperviers, le défenseur guinéen Ben Youssouf Camara qui a rejoint le club en juin dernier. Puis la jeune garde avec le buteur maison Moutalabou Ouattara ou encore le jeune défenseur Abdoul Halimou Sama (20 ans).

Le projet ASKO se met en place tout doucement avec pour objectif de titiller les grands du continent. Le club a d'ailleurs annoncé récemment le recrutement d'un directeur sportif. Akeylah-Esso Tchangaï sera chargé de l'organisation sportive du club et de mettre sur pied les catégories de jeunes et le centre de formation de l'ASKO de Kara.

Une bonne campagne en Coupe de la Confédération TotalEnergies donnera encore plus de poids au projet pour les années à venir.