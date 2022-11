Angola: L'e pays célèbre les 46 ans de son admission à l'ONU avec des réalisations notables

Luanda — L'Angola célèbre, le 1er décembre de cette année, le 46e anniversaire de son admission en tant que membre à part entière des Nations Unies, bénéficiant du statut d'un pays puissant et prospère, avec des réalisations politico-diplomatiques notables.

Cela a été démontré par la performance du pays dans le concert des nations, avec une forte intervention dans la prévention et la résolution des conflits, principalement sur le continent africain, avec un accent sur la République centrafricaine (RCA) et le Burundi, ainsi que dans les politiques Rwanda-Ouganda et République démocratique du Congo-Rwanda.

Le 1er décembre 1976, lors de la 31e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, présidée par Hamilton Shirley Amerasinghe (Sri Lanka), l'admission a été recommandée par le Conseil de sécurité (CS), par la résolution 397/76, avec des votes favorables de la majorité des membres permanents de cet organe.

Lors de cette Assemblée générale, l'admission de l'Angola à l'ONU, un an après son indépendance, a obtenu 116 voix pour, aucune contre et l'abstention des États-Unis d'Amérique. Avant, plus précisément le 12 février 1976, le pays avait déjà été admis dans l'ancienne Organisation de l'Union africaine (OUA), actuellement l'Union africaine (UA).

L'Angola a participé à la session avec une délégation conduite par le Ministre des Relations extérieures de l'époque, José Eduardo dos Santos, et la cérémonie s'est déroulée en présence de l'ancien Secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim (Autriche).

Cependant, ce n'était pas un processus facile, car il s'est heurté à l'opposition de l'administration des États-Unis d'Amérique d'alors, membre permanent du Conseil de sécurité, qui avait Gerald Ford comme président, et qui s'opposait à l'admission de l'Angola au sein de l'organisation.

C'était une conséquence de la " guerre froide ", qui se déroulait à l'époque entre le bloc socialiste (Pacte de Varsovie), alors dirigé par l'ex-Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) - actuellement la Fédération de Russie -, alliée de l'Angola, et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), dirigée par les États-Unis, qui n'a pas reconnu l'indépendance du pays parce qu'elle soutenait d'autres forces angolaises.

Ainsi, dans son discours à l'Assemblée générale, suite à son admission à l'ONU, l'ancien ministre angolais des Relations extérieures a déclaré que "l'utilisation du droit de veto par les États-Unis est une insulte à la communauté internationale, à l'OUA et au Mouvement "des non-alignés", organisations dont l'Angola était déjà membre et ont soutenu sa demande d'admission à l'ONU.

"... Le veto des États-Unis d'Amérique à l'admission de la République populaire d'Angola à l'Organisation des Nations Unies constitue une violation de l'esprit de la Charte des Nations Unies et un mépris total du principe d'universalité, constituant ainsi un défi à tous les États membres de l'OUA ", a déclaré José Eduardo dos Santos, qui deviendra président du pays, à la suite du décès prématuré d'Agostinho Neto, le 10 septembre 1978.

Dans ce contexte, l'admission de l'Angola en tant que membre de l'ONU a été une grande victoire diplomatique angolaise sur la scène internationale, uniquement possible grâce à l'acuité des personnes impliquées, sous la direction du président António Agostinho Neto.

Il convient de noter que l'Angola a officialisé sa demande d'admission à l'ONU par une lettre du président Agostinho Neto, datée du 22 avril 1976, dans laquelle il déclarait accepter et remplir toutes les obligations contenues dans la Charte des Nations Unies.

Parcours à l'ONU

Depuis son admission aux Nations Unies, l'Angola a été un membre actif, ayant intégré plusieurs organes, en mettant l'accent sur le Conseil de sécurité (avec des mandats en 2003-2004 et 2015-2016), le Conseil des droits de l'homme (HRC) et le Conseil économique et social (ECOSOC).

Au cours de ses deux mandats en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité, l'Angola a participé activement au règlement pacifique des différends et aux questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité internationales, en mettant l'accent sur la région des Grands Lacs.

Sa première fois au Conseil de Sécurité, l'Angola a présidé l'organe en novembre 2003, et la seconde fois, au cours du mois de mars 2016, il s'est consacré au multilatéralisme dans la résolution des conflits universels, dans une logique de dialogue, de responsabilité et de partage.

Outre sa présence dans ces organes, l'Angola a également présidé, en 2006, la Commission de consolidation de la paix, peu après sa création, en reconnaissance, par les États membres de l'ONU, du succès de son processus de désarmement, démobilisation et réintégration (DDR), ainsi que de consolidation de la paix et de la réconciliation nationale.

Il convient également de mentionner l'adhésion à divers traités internationaux et conventions des Nations Unies dans les domaines les plus variés, tels que ceux en faveur de la paix et de la sécurité, des droits de l'homme, de la coopération, du développement durable international et de l'environnement.

L'Angola connaît actuellement le processus de passage du statut de pays moins avancé (PMA) à celui de pays à revenu intermédiaire (MRP), à la demande du Gouvernement angolais, qui a depuis été prolongé jusqu'au 12 février 2024, en raison de la crise économique et financière mondiale de 2014, aggravée par la pandémie de Covid-19.

La liste des PMA a été créée par les Nations Unies, en 1971, pour regrouper les États membres de cette organisation considérés comme défavorisés dans leur processus de développement et ayant peu de possibilités de sortir de la pauvreté, recevant, par conséquent, une assistance spécifique de la part de la Communauté internationale.

Il est revu tous les trois ans pour évaluer les performances individuelles des pays qui le composent et déterminer leur éligibilité ou non au passage à la catégorie MRP, ce qui implique la perte des avantages ou privilèges inhérents au traitement spécifique réservé au groupe PMA.

Engagement

Depuis 46 ans aux côtés des grandes nations, le pays a eu une présence active et significative dans le débat sur les grands enjeux mondiaux. L'un des exemples a été la contribution remarquable à la création du Processus de Kimberley, en 2000, dont l'Angola est co-fondateur et a été président, en 2014.

Visant à éliminer le commerce des diamants des zones de conflit, le Processus de Kimberley a abouti à la création du Système de certification du Processus de Kimberley (SPCK) pour les diamants bruts, qui est entré en vigueur en janvier 2003 et légalement valable sur la quasi-totalité du marché mondial du diamant.

Il a apporté une précieuse contribution au rétablissement de la paix et de la stabilité, notamment en Afrique, en Angola et en Sierra Leone, en limitant et/ou en interdisant l'utilisation des diamants par les forces rebelles pour financer les guerres civiles, les " diamants du sang ".

Le pays a également participé activement à l'adoption, à l'Assemblée générale et au Conseil de sécurité des Nations Unies, de deux résolutions similaires et importantes sur la nouvelle architecture de consolidation de la paix, créée en 2005.

Les documents font partie d'un nouvel effort global sur la manière dont le système de l'organisation devrait faire face aux situations de guerre et renforcer le pouvoir de la Commission de consolidation de la paix (PBC), qui sert de conseiller et de "pont" entre l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité. .

Ils visent à réduire le coût humain et les souffrances causées par de multiples crises humanitaires et sécuritaires simultanées, les résolutions soulignant également le rôle des femmes, des jeunes et de la société civile dans le maintien de la paix.

Il a également développé la doctrine angolaise de résolution des conflits, basée sur trois piliers, à savoir le dialogue et le débat franc et ouvert, non pas le règlement des conflits par la confrontation violente, mais par la consultation et la négociation permanentes, et la réconciliation sincère entre les citoyens, le pardon réciproque, l'effort continu d'entraide confiance et acceptation.

Vision globale

La vision diplomatique de l'Angola et son ouverture sur le monde ont permis de promouvoir l'égalité entre les États et le respect de la souveraineté de chaque pays, la coopération mutuellement bénéfique, la défense et la promotion des droits de l'homme, le dialogue dans la prévention et le règlement des conflits, c'est-à-dire le respect des buts et principes de la Charte des Nations Unies.

En effet, en tant que membre à part entière et acteur et interlocuteur valable, l'Angola a rempli les objectifs de l'ONU, en mettant l'accent sur la lutte pour la libération totale et la stabilité du continent africain.

A titre d'exemple, l'Angola a joué un rôle décisif dans les processus qui ont abouti à l'indépendance du Zimbabwe et de la Namibie, ainsi que dans l'éradication du régime ségrégationniste d'apartheid en vigueur en Afrique du Sud, étape qui a permis la libération de feu le président Nelson Mandela.

Ces événements ont donné lieu aux Accords de New York, signés le 22 décembre 1988, au siège de l'ONU, entre l'Angola, Cuba et l'Afrique du Sud, qui ont déterminé le retrait des troupes cubaines et des forces sud-africaines du pays, supervisé par l'Organisation des Nations Unies. Mission en Angola (UNAVEM).

Dans le cadre de sa politique étrangère, l'Angola a défendu une solution pacifique au conflit entre Israël et la Palestine, et entre le Maroc et le Front Polisario, une organisation qui lutte pour la reconnaissance internationale de la République arabe saharienne démocratique (RASD).

De même, il a toujours voté en faveur de la levée de l'embargo économique et financier imposé par les États-Unis contre Cuba, pour empêcher le développement de ce pays et l'amélioration des conditions de vie du peuple cubain.

Réforme de l'ONU

L'Angola continue d'attribuer à l'ONU le rôle moteur dans l'effort global de maintien de la paix, de la stabilité et du développement économique et social dans le monde et défend l'idée que le dialogue, la négociation et l'inclusion politique et sociale sont le meilleur moyen de rechercher solutions visant à mettre fin aux conflits.

Cependant, il prône des réformes profondes du système des Nations Unies, en particulier du Conseil de sécurité, afin qu'il soit plus en phase avec le contexte international actuel, reflétant une représentation géographique équitable, à travers l'élargissement de ses membres permanents, qui, à l'heure actuelle, ne sont que cinq.

A ce sujet, le Président de la République, João Lourenço, a réitéré, dans ses interventions aux sessions annuelles de l'Assemblée générale des Nations Unies, l'alignement de l'Angola sur la position africaine du Consensus d'Ezulwini, qui défend l'attribution de deux sièges permanents et de cinq non permanent au continent africain, qui n'est pas représenté dans cette instance.

Pour le Chef de l'Etat angolais, "la réforme du Conseil n'est pas simplement facultative, mais un impératif qui, s'il n'est pas réalisé, pourrait conduire à l'incapacité d'agir de l'ONU et à l'érosion continue de sa légitimité et de sa crédibilité".

L'obstruction des États-Unis à l'admission de l'Angola à l'ONU est l'un des nombreux exemples de la manière dont la composition actuelle du Conseil de sécurité ne reflète pas les souhaits de la plupart des pays et de la manière dont certains membres permanents utilisent leur droit de veto de manière abusive contre d'autres États membres de l'ONU.

Mission permanente de l'Angola auprès de l'ONU

L'Organisation des Nations Unies a été créée le 24 octobre 1945, avec pour objectif principal de promouvoir la paix entre les nations, de coopérer pour un développement durable et de promouvoir des solutions respectueuses des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Préserver la paix et la sécurité mondiales et encourager la coopération internationale dans les domaines économique, social, culturel et humanitaire sont d'autres objectifs de l'organisation.

Depuis son admission à l'ONU, l'Angola a eu comme représentants permanents Elísio de Figueiredo (1976-1988), Manuel Pedro Pacavira (1988-1991), Afonso Van-Dúnem "Mbinda" (1991-2000), José Patrício (2000- 2001) et Ismaël Gaspar Martins (2001-2018).

L'actuelle représentante permanente, Maria de Jesus Ferreira, est en poste depuis 2018.

En soulignant les performances de l'Angola en matière de résolution des conflits, Maria de Jesus a indiqué l'engagement du Gouvernement dans la recherche de solutions aux conflits qui sévissent en République centrafricaine et dans l'est de la République démocratique du Congo, avec la contribution de la Mission permanente en toutes les réunions des comités d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU sur ces deux pays, fournissant des informations dans le cadre de toutes les initiatives du Président João Lourenço, en vue de mettre fin aux conflits.

Elle a également souligné, entre autres initiatives, le fait que l'Angola a rejoint les forces de maintien de la paix de l'ONU, avec le déploiement de deux officiers de la Police nationale à la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS), qui a eu lieu en juillet de cette année, conformément à la Loi sur l'envoi de contingents militaires et paramilitaires angolais dans des missions de maintien de la paix à l'étranger, approuvée par l'Assemblée nationale en mai 2021.