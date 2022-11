Angola: Le pays contrôle plus de 300 000 porteurs du VIH

Luanda — Trois cent vingt mille citoyens, à travers le pays, sont porteurs du VIH, ce qui représente deux pour cent de la population infectée, a déclaré mercredi à Luanda, la directrice de l'Institut national de lutte contre le sida (INLS), Lucia Furtado.

Elle a informé que la province la plus touchée est Cunene avec 13 %, suivie de Luanda, Cuando Cubango, Moxico et Lunda Norte, les femmes enceintes étant les plus diagnostiquées, tandis qu'en ce qui concerne le traitement aux antirétroviraux, le pays a atteint une couverture de 41 % pour tous les sexes.

Concernant la charge virale, la responsable a indiqué qu'il n'était pas possible de mesurer cet indicateur car les données que le pays présente, ne représentent pas 50% des personnes qui ont accès au service, donc l'expansion est une priorité (La charge virale est un test de laboratoire qui surveille la quantité de virus présente dans le sang du patient infecté).

Actuellement, a-t-elle ajouté, les 164 municipalités ont la possibilité de bénéficier de ce service, en envoyant des échantillons, avec ceux du Nord envoyés au laboratoire de l'Institut de Sida à Luanda, et les provinces du Centre et du Sud au laboratoire régional de géologie moléculaire à Benguela.

En ce qui concerne la prévention, elle a admis que l'Angola n'avait pas réussi à atteindre l'objectif 90/90/90 et que seulement 57% des personnes connaissaient leur statut sérologique, de sorte que certaines adaptations ont été apportées en tenant compte des nouveaux engagements et directives que le pays a présupposé, rappelant qu'en 2016, dans la Déclaration politique de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la fin du sida, les pays se sont engagés à respecter les objectifs 90-90-90, qui visent à apporter le dépistage et le traitement du VIH à la grande majorité de la population vivant avec le VIH d'ici la fin de 2020 et réduire la charge virale dans leur corps à des niveaux indétectables, pour rester en bonne santé et prévenir la propagation du virus.

Cette estimation prévoyait que si d'ici 2020 les pays étaient en mesure de réaliser la stratégie 90/90/90, d'ici 2030 le sida serait sûrement terminé en tant que problème de santé publique dans le monde entier.

Actuellement, malgré quelques avancées et progrès, la pandémie de Covid-19 a mis un coup d'arrêt à de nombreux plans visant à atteindre ces objectifs, c'est pourquoi, fin 2021, les Nations Unies ont décidé de mettre en œuvre les objectifs 95/95/95 pour les tests et le traitement dans toutes les sous-populations, tous les groupes d'âge et tous les contextes géographiques, y compris les enfants vivant avec le VIH.

La responsable a affirmé que la question de la stigmatisation et de la discrimination était l'un des facteurs de l'échec des programmes, ayant un impact négatif sur la sensibilisation des gens à l'adhésion au test et au traitement, reflétée dans certaines enquêtes représentatives, qui indiquent que 34 % ont des attitudes discriminatoires.

La pauvreté a également été pointée du doigt comme l'une des causes de l'échec des plans pour cette maladie, car de nombreuses personnes arrêtent de prendre leurs médicaments en invoquant le manque de nourriture.

L'Angola, pour avoir un faible taux de VIH, ne bénéficie pas de beaucoup d'aide, mais le plan stratégique 2019/2022 avait une estimation annuelle de plus de 100 millions de dollars, qui couvrait toutes les composantes de la prévention au traitement, au diagnostic et à la recherche, mais malheureusement, il y avait beaucoup de lacunes.

Elle a expliqué que depuis 2020, avec le passage à un médicament avec moins d'effets secondaires et plus puissant, le pays disposait d'un stock d'antirétroviraux qui ne permettait pas de rupture il y a deux ans, un fait qui permet d'avoir suffisamment de médicaments, ajoutant qu'il est en cours d'élaboration d'un processus d'acquisition d'une nouvelle commande pour les années à venir.

"Actuellement, les antirétroviraux sont garantis jusqu'en mars 2023, avec une distribution trimestrielle aux directions provinciales de la santé", a-t-elle renforcé.

Selon la source, ces derniers mois, le pays a connu des problèmes d'approvisionnement, c'est pourquoi il y a eu un retard dans l'approvisionnement et l'arrivée des préservatifs, mais elle a garanti que la situation est déjà sous contrôle et qu'une quantité considérable a été reçue dans le dernier lot, ce qui garantit plus de six mois.