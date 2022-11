Congo-Kinshasa: Présidentielle 2023 - Moïse Katumbi probablement candidat

Le député national Gratien Iracan a évoqué, lors d'une interview à la presse le 29 novembre, la probable candidature du président de l'Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, à l'élection présidentielle de 2023.

L'élu de l'Ituri a estimé que Moïse Katumbi bénéficie de l'appui de toute la population, étant " le Congolais le plus crédible pour relever les défis économiques, sociaux et sécuritaires qui prévalent au pays ", ajoutant: " D'ailleurs, Moïse Katumbi, c'est le Congolais le plus crédible actuellement pour relever les différents défis que nous avons au niveau du pays. Il s'agit des défis du social, sécuritaire, économique, etc... C'est lui l'homme qu'il faut, et il bénéficie de l'appui de tous les Congolais avec un parti où nous tendons aujourd'hui à plus de 8 millions de membres. Donc nous pensons qu'il peut être le vrai candidat du peuple ".

Il a indiqué que l'option de la candidature de Moïse Katumbi n'est pas exclue au niveau de son parti politique. " Pour que Moïse Katumbi soit candidat, il faut tout simplement que la convention nationale se prononce là-dessus. (...) Je pense que si nous nous réunissons, nous sommes en mesure de pouvoir demander au président Moïse Katumbi de pouvoir se représenter comme candidat au poste de président de la République. Et c'est une action que nous ne sommes pas en train d'exclure ", a-t-il expliqué.

Rappelons que la Centrale électorale venait de publier, le week-end dernier, le calendrier électoral pour le processus en cours. Ce planning prévoit les élections présidentielle, législatives et communales couplées au 23 décembre 2013.