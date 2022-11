Afrique: Recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest - La 9ème assemblée générale annuelle de Arinwa à Abidjan

Dans le cadre de son fonctionnement, le Réseau inter agences de recouvrement des avoirs pour l'Afrique de l'Ouest (Arinwa), organise chaque année une assemblée générale. Une rencontre solennelle au cours de laquelle, l'instance dresse le bilan de ses activités de l'année écoulée et définit les perspectives à venir, rapportent des sources officielles à Abidjan.

Selon ces sources, ce conclave se tiendra du 05 au 09 décembre 2022 à Abidjan autour du thème : « mise en place et opérationnalisation d'un organe de recouvrement des avoirs dans les Etats membres d'Arinwa ».

Cette assemblée, qui réunit l'ensemble des points focaux des dix-sept États membres, les Partenaires techniques et financiers ainsi que les organismes poursuivant des objectifs similaires, permettra au Réseau de présenter le bilan des activités menées au cours de l'année 2021-2022 et fixer les perspectives de l'année 2022-2023.

De façon spécifique, il s'agira, pour les participants d'examiner les résultats obtenus dans l'atteinte des objectifs du Réseau au cours de la période 2021-2022, identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités, envisager les solutions appropriées.

Il sera également question de favoriser les rencontres et les échanges interpersonnelles entre les Points focaux, évaluer la collaboration entre le Réseau et ses partenaires techniques et financiers et faire connaitre les attentes du Réseau.

« Trois activités majeures meubleront les assises d'Abidjan. Il s'agit notamment des visites de courtoisie aux autorités nationales ivoiriennes compétentes, la session de formation des points focaux des Etats membres et la session plénière », indique la note à presse.

Les objectifs de la formation sont de donner aux Etats membres qui ne disposent pas d'organe de recouvrement, des orientations pour en créer, d'encourager ceux qui sont sur la voie d'en créer à finaliser leur projet et, enfin, de fournir à ceux qui en sont déjà dotés, des compléments de connaissances pour accroitre leur performance.

Les sous-thèmes aborderont les questions du cadre juridique et des structures institutionnelles des organes de recouvrement, la localisation et le dépistage des avoirs criminels, les saisies et confiscations et la gestion desdits avoirs.

Pour rappel, la création de l'Arinwa, dont le Secrétariat permanent est assuré par la Côte d'Ivoire, vise à faciliter la privation des délinquants des produits que génèrent leurs activités illicites, par un ciblage plus marqué desdits produits, à travers l'affinement des procédures et processus de leur identification et localisation, saisie, confiscation et gestion.

Les assises sont organisées par le ministère de l'Economie et des finances, en collaboration avec le ministère de la justice et des droits de l'homme et le ministère de l'intérieur et de la sécurité de Côte d'Ivoire. Ceci, en partenariat avec l'Office des nations Unies contre la drogue et le crime (Onudc) et l'Agence allemande de coopération internationale pour le développement (Giz).