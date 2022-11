Algérie: L'APS fête ses 61 ans sous le sceau du renouveau et de la modernité

ALGER — L'agence Algérie Presse Service (APS) fête jeudi son 61ème anniversaire marqué cette année par le déploiement de nouveaux produits permettant de transmettre une information fiable et de qualité.

Fondée le 1er décembre 1961, dans le sillage de la Guerre de libération nationale pour en être le porte-voix sur la scène médiatique internationale, l'APS n'a cessé depuis cette date de développer ses services pour s'adapter au processus d'édification du pays, tout en s'acquittant de sa mission de service public.

Dans ce contexte, l'agence s'est inscrite dans la modernisation de ses différents services et la formation de son personnel afin de se mettre au diapason des évolutions dans le monde et des nouvelles technologies.

Cette nouvelle approche s'est concrétisée à travers l'amélioration de la qualité des produits que l'agence propose à ses abonnés, s'agissant aussi bien de l'information que des contenus multimédia.

L'agence compte également élargir ses supports médiatiques en procédant au lancement de la version espagnole de son site web, qui viendra s'ajouter à celles déjà existantes en langue arabe, en Tamazight dans ses trois déclinaisons (arabe, Tifinagh et latin), en anglais et en français.

Sur un autre registre, et pour mieux réguler l'exercice du métier de ses journalistes, l'APS a élaboré une charte rédactionnelle avec pour objectif de définir les règles de conduite en matière d'intégrité, de crédibilité, de compétence et de professionnalisme.

Cette charte est un véritable code de conduite de l'agencier, lui retraçant le mode opératoire de son activité quotidienne, un code d'éthique pour ses comportements envers son entourage intérieur et extérieur et un engagement envers l'agence pour préserver ses intérêts et défendre son image, et celle de l'Algérie.

L'agence nationale d'information poursuit, d'autre part, le programme de déploiement de ses directions régionales et projette un redéploiement de ses bureaux à l'étranger en adéquation avec les intérêts de l'Algérie dans le cadre d'une nouvelle stratégie.

L'APS se dotera, en outre, d'un nouveau statut conformément à l'accord de principe du gouvernement à ce projet qui s'inscrit dans le cadre d'un plan de développement de l'agence en tant que média global.

En effet, le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, avait fait part, à l'occasion du 60ème anniversaire de l'APS, du soutien de l'Etat aux efforts de développement de l'agence, affirmant que des instructions ont été données pour la révision et l'actualisation de ses statuts.

Par ailleurs, l'APS, dans le cadre de l'accomplissement de ses missions de service public, a toujours été au rendez-vous des grands événements comme ce fut le cas de la couverture médiatique des festivités marquant le 60ème anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale et ce à travers la publication d'une série d'articles, reportages et interviews ainsi que des photos, vidéos et infographies sur la Mémoire et les réalisations de l'Algérie indépendante.

L'agence s'est également distinguée par sa couverture médiatique de la 19ème édition des Jeux Méditerranéens d'Oran (25 juin-6 juillet) et de la 31ème édition du Sommet arabe d'Alger (1 et 2 novembre).

Parmi les activités de promotion des Jeux, l'on compte la tenue à Oran, d'un séminaire international sur le rôle des agences de presse régionales dans la promotion du sport en Méditerranée, à l'initiative de l'APS, en coordination avec l'Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN), un évènement qui a eu un impact positif sur la couverture de ces jeux, notamment à travers la plateforme numérique, lancée par l'APS, et dont le contenu a été partagé par les membres de l'AMAN. Cette expérience a été reconduite à l'occasion du Sommet arabe, tenu début novembre à Alger.

Dans le volet coopération, l'APS a procédé à la signature de plusieurs accords d'échange et de mémorandums d'entente avec des agences de presse de plusieurs pays, dont l'Italie et la Croatie.