Congo-Brazzaville: Biodiversité - Les Etats-Unis apportent dix milliards FCFA pour en assurer la conservation

La ministre de l'Economie forestière, Rosalie Matondo, a lancé le 29 novembre à Brazzaville le projet de Promotion des petites et moyennes entreprises pour l'amélioration du bien-être social, afin de réduire la surexploitation des animaux sauvages et la destruction des forêts en République du Congo (Ceerc).

Financé par le gouvernement américain via l'Agence des Etats unis pour le développement international (Usaid), pour une durée de cinq ans, le Ceerc vise à promouvoir le développement des petites et moyennes entreprises communautaires qui proposent des produits et services respectueux de l'environnement. Il a également pour ambition de donner les moyens aux ménages et communautés les plus vulnérables de trouver des sources de revenues tout en respectant les mesures mises en place pour assurer la protection de la faune sauvage et des forêts.

" L'engagement du gouvernement américain de nous soutenir, à travers ce projet, contribue à la mise en œuvre du programme de société du gouvernement congolais décliné à travers le Plan national de développement 2022-2026 ", a indiqué la ministre de l'Economie forestière.

Intervenant, l'ambassadeur des Etats-Unis en République du Congo, Eugene Young, a relevé que les gouvernements américain et congolais avaient identifié les investissements nécessaires pour soutenir l'orientation de la République du Congo vers l'économie verte et, le Ceerc en était la preuve.

Pendant cinq ans, le projet mettra en place un fonds de micro-subvention d'un montant d'1 580 000 000 millions FCFA. Ce montant donnera la possibilité aux entreprises locales et producteurs agricoles de contribuer à ces objectifs de développement, a précisé le directeur régional de Usaid, John Dunlop, chargé de l'exécution du projet.

Les zones d'intervention de ce projet concernent les communautés autour des parcs nationaux d'Odzala-Kokoua et Conkouati-Douli et les alentours, les concessions forestières UFA Ngombé et Mimbéli-Ibenga, ainsi que la réserve communautaire du Lac Télé puis celle de chasse de la Léfini et de la réserve de gorilles de Lesio Louna.

Notons que ce projet travaillera aussi à appuyer les petites entreprises de production des produits et services écotouristiques. Un appui qui s'inscrit dans la continuité de la stratégie de valorisation des aires protégées à travers l'écotourisme en cours de finalisation par l'Agence congolaise de la faune et des aires protégées.

Rappelons qu'à travers Usaid, le gouvernement américain finance quatre initiatives majeures en République du Congo, pour un financement total d'environ 34 milliards FCFA.