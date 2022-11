Congo-Kinshasa: Forum des filles de la RDC - Un espace de partage d'informations pour l'épanouissement de la jeune fille

Un forum sur les jeunes filles de la République démocratique du Congo (RDC) se tient à Kinshasa, du 29 novembre au 1er décembre, organisé par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), en collaboration avec le ministère du Genre, Famille et Enfant; le ministère de la Jeunesse, Nouvelle citoyenneté et de la Cohésion sociale; le ministère des Affaires sociales.

Plusieurs thèmes sont débattus au forum qui réunit cent adolescentes et jeunes femmes âgées de 13 à 24 ans venues de toute la RDC et de l'Afrique, à savoir le mariage forcé et précoce; l'éducation de la jeune fille; la discrimination et violence ayant pour base le genre ; les pratiques néfastes et préjudiciables pour l'épanouissement de la jeune fille mais aussi l'autonomisation de cette dernière.

Pour le représentant de l'Unicef, Grant Leaity, les filles font face à de plus grands défis par rapport aux garçons, pourtant elles ont les mêmes droits. Elles font face à l'exclusion et la discrimination pour le simple fait d'être nées filles. Or, si elles ont des opportunités pendant leur adolescence, elles auront le pouvoir de mieux prendre des décisions sur leur vie, leur communauté, la société et le monde. C'est ainsi que cette agence onusienne s'est engagée à accompagner ces jeunes filles pour les aider à identifier leurs priorités et concevoir des solutions autour des défis auxquels elles sont confrontées.

En outre, a-t-il renchéri, l'Unicef déploie d'importantes ressources dans toutes les régions du monde pour augmenter la participation des filles à l'école, combattre le mariage des enfants, promouvoir la santé des adolescentes et faire en sorte qu'elles ne soient pas victimes de violences physiques ou mentales à cause de leur identité.

Pour sa part, la ministre de la Culture, Art et Patrimoine, Catherine Furha, représentant la ministre du Genre, Famille et Enfants empêchée, s'est engagée pour la cause de l'épanouissement de la jeune fille. Elle a émis le vœu de voir ce forum être un espace d'échange, de partage d'informations, surtout de propositions des solutions aux problèmes dont les jeunes filles font face au quotidien.e " Je crois que ces assises faciliteront des échanges constructifs et sortiront des recommandations qui obligeront plusieurs parties prenantes de la cause féminine, au premier rang le gouvernement congolais, à se mettre en œuvre ", a-t-elle déclaré.

Le forum des Filles de la RDC leur permettra de bénéficier d'un espace sûr et d'un environnement favorable pour exprimer librement leurs idées sans jugement et pour développer la confiance en elles et en leurs capacités. Plusieurs activités sont menées, entre autres, les ateliers d'écriture musicale, l'éducation des filles, des panels, la projection d'un film, des échanges, etc.

La première journée a été marquée par les témoignages de deux ambassadrices de l'Unicef, à savoir Céline Banza, artiste musicienne, et Kestia Passou Onema, activiste climat. Elles ont apporté un message fort de solidarité, d'espoir pour encourager les jeunes filles à aller de l'avant.

Il s'en était suivi des échanges très enrichissants puis une projection de l'avant-première de "Vaillante", une production originale de l'Unicef qui met en lumière la question du mariage des enfants. Au cours de la même journée, l'on a noté la présence des ambassadeurs nationaux de cette agence, Lokua Kanza et Didi-Stone.

Signalons que ce forum s'inscrit dans le cadre des seize jours d'activisme contre les violences fondées sur le genre qui se déroulent du 25 novembre au 10 décembre prochain.