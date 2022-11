Congo-Kinshasa: Pourparlers de Nairobi - La participation sous conditions du M23

Depuis son bureau de la Cité de l'Union africaine, à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a suivi la cérémonie d'ouverture du troisième round des pourparlers de Nairobi sur lasituation sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC).

Intervenant par visioconférence, le chef de l'Etat congolais a d'abord remercié ses homologues Evariste Ndayishimiye (Burundi) et William Ruto (Kenya), le facilitateur Uhuru Kenyatta ainsi que la Monusco pour leur implication dans la recherche d'une paix durable en RDC. S'adressant directement aux participants (près de deux cents), le président Félix Tshisekedi leur a dit que ces troisièmes consultations constituent une opportunité pour chacun d'eux de s'inscrire dans la voix de la paix et du développement.

Il a rappelé que ces pourparlers se fixent pour objectif " de développer une feuille de route pour formaliser la cessation définitive des hostilités et intégrer le Programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire et stabilisation (P-DDRCS) ".

Quant à la participation du mouvement terroriste M23, le président de la République a déclaré : " La situation actuelle provoquée par le groupe terroriste M23, actuellement à la base des actes criminels et odieux qui sabotent les efforts de la paix, n'affectera ni ce processus ni l'engagement patriotique des fils et filles de notre pays que vous êtes. Nous ne cèderons ni au chantage ni aux prétentions illusoires de ces terroristes sous manipulation étrangère et qui n'ont pour choix que de s'engager dans la stricte ligne édictée par le communiqué final du mini-sommet de Luanda du 23 novembre 2022. Celui-ci préconise, entre autres, la cessation des hostilités ; le retour sur leurs positions de novembre 2021 (Mt Sabinyo) ; et l'intégration du P-DDRCS. C'est donc à ces seules conditions que le M23 intégrera ces consultations dans le cadre du processus de Nairobi, comme tous les autres groupes ", a conclu le président de la République.

A noter que les chefs d'Etat présents à la cérémonie d'ouverture ont rappelé à tous les groupes armés locaux de l'Est de la RDC la nécessité de participer aux consultations, à déposer les armes et à rejoindre le processus politique. Ils ont réitéré le total respect de l'intégrité territoriale de la RDC et ont réaffirmé leur engagement à utiliser les cadres régionaux et internationaux existants afin de résoudre les malentendus. Ils ont, par ailleurs, souligné l'urgence d'un désarmement inconditionnel et du départ des groupes armés étrangers du territoire de la RDC. Dans le même temps, ils ont salué la présence de la délégation de la RDC avec plusieurs délégués présents à ces assises.