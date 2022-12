Afrique: Coupe du monde Qatar 2022 - Combat des lions en huitièmes de finale

Qualifiés pour les huitièmes de finale vingt-ans après, les Lions de la Teranga du Sénégal, qui disputent leur troisième phase de la Coupe du monde, affronteront dimanche les Three Lions d'Angleterre avec pour ambition de signer la première victoire africaine face à la sélection anglaise afin de poursuivre la compétition.

Les souvenirs sont encore dans les mémoires des Africains lorsque l'Angleterre éliminait, le 1er juillet 1990, d'autres Lions (les indomptables du Cameroun) de Roger Milla, au terme d'une rencontre folle des quarts de finale.

Trente- deux ans après, les autres Lions, ceux de la Teranga, se dressent sur la route des Three Lions en huitièmes de finale de la Coupe du monde de Qatar : un combat des lions . C'est pour la première fois que les deux sélections se croiseront à la phase finale de la Coupe du monde. Enjeu : qualification pour les quarts de finale que le Sénégal a déjà connus en 2002, lors de sa première participation.

Le Sénégal a terminé deuxième du groupe A avec six points après l'avoir emporté sur l'Equateur (2-1), grâce à Ismaïla Sarr et Kalidou Koulibaly. L'Angleterre a écrasé le Pays des Galles (3-0), grâce à un doublé de Marcus Rashford (50 et 68e mn) et Phil Foden (51e mn). Les Three Lions ont bouclé très fort la phase de groupes en inscrivant neuf buts contre deux encaissés, alors que les Lions de la Teranga n'en ont inscrit que cinq et ont encaissé à chaque rencontre au moins un but. Logiquement, ils enfileront le costume de favoris mais face à des sélections africaines, leurs matches ont été âprement disputés.

Depuis la création de la compétition, l'Angleterre a déjà rencontré les sélections africaines à sept reprises pour un bilan de trois victoires et quatre matches nuls. Contre le Sénégal, ce sera la deuxième fois dans les matches à élimination directe. Le 6 juin 1986 , l'Angleterre faisait jeu égal avec le Maroc (0-0). Le 21 juin 1990, les Egyptiens tenaient en échec les Anglais 1-1 avant que le Cameroun s'incline en quarts de finale 2-3 pour une histoire des penalties. Le 15 juin 1998, l'Angleterre dominait la Tunisie (2-0). Le 12 juin 2002 , cette sélection était accrochée par les Super Eagles du Nigeria (0-0). Le 18 juin 2010, l'Angleterre était tenue en échec par l'Algérie (0-0), puis en 2018 elle s'imposait face à la Tunisie (2-1).

L'Afrique a donc une belle revanche à prendre, surtout pour le Sénégal qui avait été éliminé en 2018 au premier tour pour l'histoire des cartons jaunes. Notons que pour sa première participation aux huitièmes de finale en 2002, le Sénégal avait éliminé la Suède (2-1). Et si l'histoire se repetait...