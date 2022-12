Afrique: Mondial du Qatar 2022 - Groupe D - Tunisie-France (1-0) - La tête haute !

En battant la France, championne du monde en titre, l'équipe de Tunisie quitte, ce soir, la Mondial qatari la tête haute. C'est dommage, mais le football est ainsi fait.

Stade Education City. La Tunisie bat la France : 1-0. (0-0 à la mi-temps). But de Wahbi Khazri (58'). Arbitrage du Néo-zélandais Matthew Conger.

Tunisie : Dahmen, Talbi, Meriah, Ghandri, Kechrida, Maaloul, Skhiri, Laïdouni, Ben Romdhane (Chaalali 74'), Ben Slimane (Abdi 83') et Khazri (Jebali 59').

France : Mandanda, Disasi, Varane (Saliba 63'), Konaté, Camavinga, Fofana (Griezmann 73'), Tchouaméni, Vertout (Rabiot 63'), Coman (Mbappé 63'), Kolo et Guendouzi (Dembélé 78').

Nous avons raté notre qualification aux huitièmes de finale en perdant le deuxième match contre l'Australie. Et c'est bien dommage quand on se remémore de la prestation de notre team national contre le Danemark lors du premier match et, surtout, après ce que nous avons vu cet après-midi contre la France, championne du monde en titre.

Assurant sa qualification aux huitièmes de finale dès le deuxième match, Didier Deschamps, le sélectionneur français, a aligné cet après-midi un onze de départ composé essentiellement de joueurs remplaçants.

Côté tunisien, Jalel Kadri a apporté des changements à son onze de départ en titularisant notamment Ghandri, Kechrida, Maaloul et Ben Romdhane.

L'approche tunisienne a été d'entrée offensive et les tentatives n'ont pas manqué durant la première mi-temps. Une première période de jeu durant laquelle, l'équipe de France, timide, a subi le jeu imposé par les Nôtres.

Le but de Khazri n'a pas suffi

De retour des vestiaires, nos joueurs ont repris le jeu avec la même volonté et, surtout, la même détermination de battre les Français. Et c'est Wahbi Khazri, l'attaquant tunisien le plus en vue, qui allait signer le but de la victoire : Fofana a perdu la balle devant Skhiri, Khazri reprit la balle, accéléra, dribbla les défenseurs français avant d'adresser un tir croisé qui laissa Mandanda sans voix (58').

Sentant le danger, Didier Deschamps opéra des changements en faisant entrer entre autres Mbappé et Griezmann. Et c'est ce dernier qui allait nous donner des frissons logea la balle dans les filets de Dahmen après avoir profité d'un mauvais renvoi de la tête de Talbi et, ce, à l'ultime minute du temps additionnel (90'+8).

Le but de Griezmann a été refusé par l'arbitre pour hors-jeu. L'espoir renait de nouveau mais pour quelques instants. L'Australie a fini par gagner contre le Danemak et la Tunisie de quitter, la tête haute, le Mondial qatari.