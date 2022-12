Algérie: CAAR - Vers le lancement de nouvelles prestations contre les risques cybernétiques

BLIDA — La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance (CAAR) s'attelle, actuellement, au lancement de nouvelles prestations en matière de lutte contre les risques cybernétiques, suite au constat de l'orientation de la majorité des entreprises économiques pour l'usage des nouvelles technologies de l'information, a révélé, mercredi à Blida, le responsable de cet établissement public.

Dans une déclaration en marge d'une journée d'étude, abritée par le Club militaire de l'Armée nationale populaire (ANP), la P-dg de la CAAR, Hadj Mohamed Seba a annoncé des "préparatifs en cours en vue du lancement de nouvelles prestations pour satisfaire les besoins du secteur économique, concernant notamment la protection des entreprises économiques industrielles et des services, contre les risques cybernétiques".

"Vu l'orientation de la majorité des entreprises pour l'usage des nouvelles technologies et l'adoption de plateformes numériques dans la gestion de leurs activités, la CAAR a décidé de développer de nouveaux produits d'assurance pour garantir leur protection contre les différents risques qui les menacent", a ajouté le même responsable, observant que "l'assurance de ce type de risques nécessite des engagements financiers importants".

Il a aussi signalé le lancement attendu d'autres produits d'assurance ciblant les professionnels du secteur agricole, après avoir assuré la couverture de différents autres risques, tels que l'assurance automobile, des catastrophes naturelles et des risques d'ingénierie dans le bâtiment.

"La Compagnie algérienne d'assurance et de réassurance détient la plus grande part du marché national de l'assurance en matière d'assurance contre les risques menaçant les entreprises, soit un taux de 15% pour l'assurance des risques industriels et 32% pour l'assurance transport", a fait savoir M. Hadj Mohamed Seba.

Il a expliqué le choix des entreprises économiques pour la CAAR par "sa longue expérience acquise dans ce domaine et la disponibilité en son sein de cadres spécialisés, d'une part, et d'autre part la qualité des prestations qu'elle fournit à ses clients, notamment concernant le respect des périodes d'indemnisation et l'accompagnement assuré dans la gestion des risques", a-t-il souligné.

Selon le même responsable, la CAAR s'attend à réaliser "un taux de croissance important au cours de l'année en cours, similaire à celui de 2021, durant laquelle elle a atteint un taux de croissance de plus de 9%, soit le double du taux de croissance du marché national de l'assurance, à la même période". La compagnie a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 16 milliards de DA, en 2021, a-t-il précisé.

Toujours au titre des efforts d'amélioration des services de la CAAR, M. Seba a fait, par ailleurs, cas de la dotation de toutes les agences de la compagnie de plateformes numériques pour la gestion des dossiers d'assurance automobile. Un fait qui a contribué au développement des services assurés aux clients, notamment concernant la réduction du délai de traitement des recours.

A noter que la CAAR dispose d'un réseau de distribution couvrant toutes les wilayas du pays, représenté par 93 agences directes, 63 indirectes, 40 intermédiaires et 140 points de vente dans le cadre de la bancassurance.