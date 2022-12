Ile Maurice: Casinos de Maurice - Des investisseurs étrangers reprendront les maisons de jeux

Il ne s'agirait que d'une question de temps. Selon la State Investment Corporation (SIC), les prochains acquéreurs seront bientôt connus. "Tout est en bonne voie. Nous sommes en train de finaliser les derniers détails." C'est ce que nous apprend une source au sein de la SIC. Les employés ont même aperçu certains de ces nouveaux investisseurs flâner au sein des Casinos de Maurice. Et ce sont des étrangers qui auront pour mission de faire briller ces casinos à nouveau, comme autrefois.

Cela fait déjà plusieurs années que la SIC tente de vendre les parts qu'elle détient au sein des Casinos de Maurice. S'appuyant sur l'expertise de la firme KPMG, elle a pu sélectionner la meilleure compagnie qui pourra prendre en charge ces maisons de jeux, sachant que leur situation financière n'est pas au beau fixe. Il ne faut pas oublier que plus d'une dizaine de compagnies - mauriciennes et étrangères - ont fait acte de candidature.

À noter que la SIC détient 100 % des actions de Grand-Baie Casino Ltd et de Casino de Maurice Limited, 51 % et 62,4 % au sein de Caudan Waterfront Casino Limited et du Grand Casino du Domaine Les Pailles respectivement. La SIC est aussi propriétaire à 100 % de Beach Casinos Limited et de Sun Casinos Limited, tous deux inactifs en ce moment. Si les employés sont encore dans le flou en ce qui concerne leur avenir au sein de ces casinos, ils demandent néanmoins que l'allocation qu'ils doivent percevoir pour leur uniforme leur soit donnée. Ils ont même tenu une manifestation en fin de semaine dernière devant les locaux de la SIC à Port-Louis pour se faire entendre. Ils ajoutent ne pas avoir obtenu d'uniform allowance depuis un an.

Toutefois, la direction leur a fait comprendre qu'elle ne pourra pas honorer cet engagement, étant déjà dans le rouge.