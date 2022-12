Algérie: Tissemsilt - 100 milliards de DA pour la concrétisation de 90 projets de développement

TISSEMSILT — Le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane a annoncé, mercredi à Tissemsilt, l'affectation d'une enveloppe de 100 milliards de DA pour la réalisation de près de 90 projets de développement dans le cadre de la concrétisation du programme de développement complémentaire de la wilaya de Tissemsilt.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la réunion du Gouvernement tenue au siège de la wilaya, le Premier ministre a précisé que cette réunion "qui intervient sur instruction du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune", a pour objectif de concrétiser le programme de développement complémentaire "important" décidé par le président de la République au profit de cette wilaya.

La wilaya de Tissemsilt bénéficiera de "près de 90 projets dans tous les domaines pour une enveloppe de 100 milliards de DA", a fait savoir M. Benabderrahmane qui a souligné qu'il s'agit là d'une enveloppe importante par rapport à la dimension de la wilaya.

Ce programme permettra "d'amorcer une relance socioéconomique dans tous les domaines au niveau de cette wilaya historique et révolutionnaire qui pâtit du sous développement" et qui n'a pas bénéficié "de projets de développement structurants" comme il se doit.

Citant les principaux secteurs ayant bénéficié "du plus grand nombre" de projets, à savoir "les travaux publics, les ressources en eau et les grands ouvrages", M. Benabderrahmane a indiqué que ces projets devront "désenclaver définitivement la wilaya et garantir l'eau potable et l'eau d'irrigation".

Selon le Premier ministre, "17 secteurs vont bénéficier d'enveloppes financières tels que le tourisme, l'agriculture et le développement rural, la culture, l'enseignement supérieur, l'éducation et l'intérieur", en sus d'autres secteurs et ce en vue de "booster le développement dans cette wilaya notamment dans le secteur de l'environnement et des énergies renouvelables ainsi que celui de l'énergie et des mines" qui, a-t-il dit, "a enregistré une avancée notable".

Il s'agit également d'un projet inscrit "pour la réalisation d'un groupement administratif abritant le siège de la wilaya avec ses différentes structures", a ajouté le Premier ministre.

L'ordre du jour de cette réunion qui a débuté plus tôt dans la journée, sous la présidence du Premier ministre, a été consacré à l'étude et à la discussion de la feuille de route pour la mise en œuvre du programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt adopté durant le dernier Conseil des ministres lors duquel le Président Tebboune, avait ordonné au Gouvernement, d'entamer sa mise en œuvre sur le terrain.

Cette réunion du gouvernement à Tissemsilt est la deuxième du genre à se tenir en dehors du palais du Gouvernement à Alger, après que Khenchela ait accueilli une réunion similaire, le 12 décembre 2021, consacrée au programme de développement complémentaire dans cette wilaya.