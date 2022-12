Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 01 Décembre 2022

Afrique: Lutte contre le SIDA - Des progrès qui cachent mal d'énormes défis

La communauté internationale célèbre, aujourd'hui, 1er décembre 2022, la Journée mondiale de lutte contre le Sida. Comme chaque année, cette commémoration constitue une halte pour évaluer les progrès réalisés depuis l'apparition du Virus d'immunodéficience humaine (VIH) dont les ravages s'établissent aujourd'hui à près de 36 millions de morts dans le monde. Aujourd'hui encore, l'on estime à 38,4 millions, le nombre de personnes vivant avec le VIH dont plus des deux tiers (25,6 millions) vivent en Afrique.

Ces chiffres sont symptomatiques des énormes progrès à réaliser pour éradiquer le virus, mais aussi et surtout les inégalités qui freinent ces progrès pour mettre fin à la pandémie du Sida. C'est sans nul doute en raison de cela que la Journée mondiale de lutte contre le Sida 2022 a été placée sous le signe du slogan " Egalité maintenant " par l'ONU/SIDA. Ce slogan appelle les acteurs nationaux et internationaux " à œuvrer en faveur des actions concrètes qui ont fait leurs preuves et qui sont aussi nécessaires pour lutter contre les inégalités et aider à mettre fin au Sida ".



Burkina Faso : Equipements des Vdp - Ouagadougou demande le soutien de Paris

Au lendemain de la première rencontre mardi 29 novembre entre l’ambassadeur français et le chef du gouvernement burkinabè Apollinaire Joachim Kyelem de Tambela depuis sa nomination, une note a révélé qu’Ouagadougou a souhaité une aide de Paris pour l’équipement et le financement des Volontaires pour la défense de la patrie (Vdp). Selon cette note du Premier ministre, ce dernier s’est plaint de ce qu’il considère comme un abandon du Burkina Faso face aux groupes armés terroristes. Officiellement, Paris n’a pas encore donné de suite à cette demande, mais de source diplomatique, on dit que la France n’a jamais soutenu dans la région une force armée qui a priori s’apparente à une milice. (Source : Rfi)

Côte d’Ivoire : Football - Six clubs reçoivent une subvention de 18 millions Fcfa

Selon journal d’Abidjan, la Loterie nationale de Côte d'Ivoire (Lonaci) vient d'octroyer 18 millions Fcfa à six clubs de division régionale du championnat de football ivoirien. Le mardi 29 novembre, au siège de la maison citoyenne, à Marcory, le directeur général de la Lonaci, Dramane Coulibaly, a expliqué qu'il s'agissait de « petits » clubs qui ne bénéficient pas de la subvention de la Fédération ivoirienne de football (Fif). Il a remis un chèque de trois millions Fcfa à chaque club. Citons entre autres : l'Atlantis Football Club de Dimbokro, l'Olympic Football Club d'Adiaké et le Marahoué Football Club de Bouaflé

Sénégal : Soutien de l’Etat aux Daaras - Macky Sall active Amadou BA

Le Président de la République, Macky SALL a présidé le Conseil des Ministres, le mercredi 30 novembre 2022, au Palais de la République. Abordant le soutien aux Daaras et aux diplômés de l’enseignement arabe, le Chef de l’Etat est revenu sur la rencontre du lundi 28 novembre 2022, avec la communauté des Daaras dans le cadre des concertations et du dialogue avec l’ensemble des forces vives de la Nation. Le Président de la République a félicité le Gouvernement, notamment le ministre de l’éducation nationale, les chefs religieux, les responsables et maîtres de Daara, les apprenants les partenaires et bonnes volontés, en particulier les « Ndeyou Daara », qui appuient ce pan important de notre système éducatif et qui ont permis la réussite de cette rencontre historique. (Source : adakar.com)

Togo : Violences sexuelles sur les élèves - Lomé vote une nouvelle loi

Une nouvelle loi pour mieux lutter contre les violences sexuelles en milieu scolaire a été adoptée lundi 28 novembre à l’Assemblée nationale togolaise. Le texte met en place des mesures de prévention et des sanctions à l’encontre des auteurs de violences sexuelles sur des apprenants, de l’école primaire à l’université et prévoit la création d’un observatoire national pour le suivi des cas. Grossesses précoces et non-désirées, traumatismes, baisse des résultats scolaires sont certaines des conséquences des violences sexuelles sur les apprenants, citées dans le texte de loi adopté par les députés togolais. (Source : Rfi)

Bénin : Législatives 2023 - La liste des centres et postes de votes connue aujourd’hui

La liste des centres et postes de votes connue ce jeudi, la campagne fixée du 23 décembre 2022 au 6 janvier 202La Commission électorale nationale autonome (Cena) va publier ce jeudi 1er décembre 2022, la liste des centres et postes de votes pour les législatives de 2023. Ces listes permettent aux uns et aux autres de connaître le nombre de bureaux de votes et les électeurs dans chaque département. (Source : acotnou.com)

Tchad : Cameroun-Tchad : la construction du pont sur le Logone accuse un retard

Selon le ministère camerounais des travaux publics, les travaux de construction du pont sur le fleuve Logone entre Yagoua au Cameroun et Bongor au Tchad sont réalisés à 31% en cette fin du mois de novembre 2022.74 milliards de F vont permettre de construire un pont sur le Logone afin de relier le Cameroun et le Tchad. Le projet bénéficie des financements de la Banque Africaine de Développement (Bad), du Fonds africain de développement (Fad), de l’Union européenne (Ue), du Fonds d’assistance technique des pays à revenu intermédiaire et de l’Etat du Cameroun, à hauteur de 74 Milliards Fcfa. Le projet accuse plusieurs mois de retard lié à l’impact de la pandémie à Covid. (Source : journal du Tchad)

Centrafrique : Attaques d’une position de l’armée - La rébellion a-t-elle frappé l’armée et Wagner depuis le Tchad ?

Depuis que les positions de l’armée centrafricaine et de ses alliés russes de Wagner ont été frappées à Bossangoa le 28 novembre, la tension monte à Bangui. Le gouvernement affirme en coulisses détenir les preuves d’une offensive préparée par la Cpc, qui utiliserait des bases arrière au Tchad. La rébellion centrafricaine a-t-elle planifié une attaque sur Bossangoa, la grande ville du nord-ouest du pays ? C’est en tout cas le scénario qui circule, selon nos sources, dans les rangs du gouvernement depuis l’attaque aérienne ayant ciblé, le 28 novembre, la base occupée par les forces armées centrafricaines et leurs alliés russes dans la préfecture de l’Ouham. (Source : abangui.com)

Gabon : Coopération régionale - Ali Bongo Ondimba accueilli par Faure Gnassingbé

Invité par son homologue Faure Essozimna Gnassingbé, le chef de l’Etat gabonais séjourne du 30 novembre au 1er décembre dans la capitale togolaise. « J’ai été heureux d’accueillir ce jour à Lomé mon frère et ami du Gabon, Sem Ali Bongo Ondimba », a tweeté Faure Gnassimgbé. « Au cours de sa visite d’amitié et de travail, nous aurons notamment des échanges sur plusieurs sujets d’intérêt commun visant au renforcement de notre coopération bilatérale », a-t-il ajouté. (source : alibreville.com)