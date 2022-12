Algérie: La dépouille du général à la retraite Mohamed Betchine inhumée au cimetière des martyrs à Constantine

CONSTANTINE — La dépouille du général à la retraite Mohamed Betchine, décédé mardi à l'âge de 88 ans, a été inhumée mercredi après-midi au cimetière des martyrs de Constantine.

L'enterrement s'est déroulé en présence du chef de cabinet du ministère des Moudjahidine et des Ayants droit, Hamid Boucharef, de l'ancien président de la République, le Moudjahid Liamine Zeroual, des autorités civiles et militaires ainsi que de moudjahidine, de proches et d'amis du défunt.

Dans son oraison funèbre, M. Boucharef a rappelé les qualités du défunt qui, a-t-il dit, était un "nationaliste sincère qui a rejoint la glorieuse Révolution depuis sa tendre jeunesse et servi, après l'indépendance, le pays et l'Etat avec loyauté et abnégation".

Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, M. Abdelmadjid Tebboune, avait présenté mardi ses sincères condoléances à la famille du défunt, priant Allah Le Tout-Puissant de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter aux siens patience et réconfort.

De leur côté, le président du Conseil de la nation, M. Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, et le chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), le général d'armée Saïd Chanegriha, ont présenté leurs condoléances à la famille du défunt.