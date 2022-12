Madagascar: GOLF - Championnat de Madagascar - Les mieux classés seront présélectionnés en vue des Jeux des îles

Le sixième championnat de Madagascar de golf s'étalera du 6 au 11 décembre à Andakana. Les joueurs les mieux classés à l'issue de la compétition formeront la sélection en vue des Jeux des îles.

Passeport pour les Jeux des iles. Après deux saisons gâchées par la pandémie de Covid-19, le championnat de Madagascar de golf qui en est à sa sixième édition, se jouera du 6 au 11 décembre, au Golf du Rova à Andakana. Le sommet national est réservé aux amateurs et professionnels de nationalité malgache, résidant ou non à Madagascar. Un classement sera établi à l'issue de la joute nationale qui servira de présélection en vue des Jeux des iles.

"Nous n'avons pas encore de détails précis sur le règlement des Jeux. Nous attendons encore ce règlement avant de procéder à la préparation", souligne Johary Raveloarison, directeur de compétition. Le nombre des inscrits a connu une hausse considérable, cent cinquante pour les amateurs contre cent vingt-six de la précédente édition en 2019. Concernant le program-me de la compétition, les Pros joueront les 6, 7 et 8 décembre tandis que les amateurs en 1re, 2e et 3e séries, les juniors, seniors et super seniors, les 9, 10 et 11 décembre. Le championnat proprement dit se jouera en trois tours, du 9 au 11 décembre. La catégorie des juniors sera répartie en deux groupes, les 12 ans et moins, et celle entre 13 et 16 ans.

Confusion

Afin d'éviter la confusion sur la participation des golfeurs en deux tableaux ce qui a d'ailleurs créer une longue discussion, lors de la conférence de presse d'hier- Johary Raveloarison est de clarifier "le cut est une présélection pour ceux qui vont jouer la finale. Les deux premiers jours sont pour les amateurs et on prend les soixante meilleurs qui vont jouer la finale dimanche. Pour les Pros, on garde les trente-cinq meilleurs qui seront connus le mercredi après-midi". "Le règlement est le même, le participant doit préciser sa catégorie. La confusion se pose parce que, pour ce championnat de Madagascar, l'objectif du jeu est que le meilleur gagne avec le meilleur score, indépendamment de la série", explique le premier responsable technique du championnat.

Comme à chaque édition, il y aura des prix spéciaux pour le plus long drive sur le trou 18, le plus près du drapeau et le trou en un au trou 5, pour les 18 ans et plus, le vendredi 9 et samedi 10 décembre. La première édition du cham-pionnat de Madagascar s'est tenue à Foulpointe en 2019, marquée par la victoire du couple Luc et Manitra Ratsim-bazafy, qui est d'ailleurs le plus titré avec deux sacres chacun. Les champions en titre de la dernière édition sont le jeune Tamby Rakoton-janahary chez les messieurs et Monique Noyon chez les dames.