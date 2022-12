Madagascar: Golf - Sommet national - 210 participants déjà inscrits

La 6e édition du championnat de Madagascar se déroulera du 6 au 11 décembre 2022 au Green de l'International Golf Club du Rova à Andakana.

Les inscriptions pour ce sommet national 2022 ont pris fin, hier, avec la mobilisation de 150 participants chez les amateurs et 60 du côté des pros. Sur les golfeurs engagés, cinq Malgaches évoluant à l'étranger seront également en course pour prétendre au titre de champion de Madagascar. La course est alors lancée pour succéder aux deux tenants du titre, Tamby Rakotonjanahary chez les hommes et Monique Noyon du côté des dames.

Cinq catégories seront au menu de cette sixième édition, entre autres, la catégorie Pro, la catégorie hommes et dames comprenant la première, deuxième et troisième séries, la catégorie super seniors mixte et enfin la catégorie juniors mixte. " Nous avons gardé les mêmes règlements que l'année dernière, la seule différence, nous allons préciser le nombre des gens " cutés ". Le " cut " c'est une présélection pour ceux qui vont disputer la finale. Pour la catégorie amateur, la présélection se jouera le vendredi 9 décembre et le samedi 10 décembre pour une finale prévue pour le dimanche 11. Chez les pros, la présélection est pour le mercredi 7 décembre et la finale pour le jeudi 8 décembre. Les 60 meilleurs chez les amateurs et 35 chez les pros joueront la finale ", a détaillé Johary Raveloarison, directeur du tournoi.

Organisé par la Fédération malagasy de golf, tous les clubs du pays à savoir Antsirabe Golf Club, Malaza Golf Club, Foulpointe Golf Club, Pearl International Golf Course de Nosy-Be, International Golf Club du Rova, Golf Ladies Group Jacaranda et Golf Galaxi ont tous répondu présents. Selon les dires de Johary Raveloarison, directeur du tournoi " cette compétition servira de classement pour les Jeux des Iles de l'Océan Indien 2023 ".